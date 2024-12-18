В Челябинской области туристы бросились бронировать квартиры и загородные дома

Челябинская область в 2024 году вошла в топ популярных туристических направлений. Регион возглавил российские рейтинги по бронированию квартир и загородных домов. Снять дом в регионе можно за 7 000, а квартиру за 2 500 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«Челябинская область вошла в топ популярных туристических направлений в 2024 году. Регион попал во вторую десятку по числу бронирований квартир и в первую по числу бронирований загородных домов», — отметили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в среднем по России снять квартиру на сутки можно за 3 200 рублей. В число самых популярных направлений с наиболее дорогой арендой квартир вошли Москва (4900 рублей), Санкт-Петербург (4100 рублей), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 рублей в сутки).
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