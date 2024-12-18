В Челябинской области туристы бросились бронировать квартиры и загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регион в 2024 году вошел в топ популярных туристических направлений
Регион в 2024 году вошел в топ популярных туристических направлений Фото:

Челябинская область в 2024 году вошла в топ популярных туристических направлений. Регион возглавил российские рейтинги по бронированию квартир и загородных домов. Снять дом в регионе можно за 7 000, а квартиру за 2 500 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».

«Челябинская область вошла в топ популярных туристических направлений в 2024 году. Регион попал во вторую десятку по числу бронирований квартир и в первую по числу бронирований загородных домов», — отметили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в среднем по России снять квартиру на сутки можно за 3 200 рублей. В число самых популярных направлений с наиболее дорогой арендой квартир вошли Москва (4900 рублей), Санкт-Петербург (4100 рублей), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 рублей в сутки).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская область в 2024 году вошла в топ популярных туристических направлений. Регион возглавил российские рейтинги по бронированию квартир и загородных домов. Снять дом в регионе можно за 7 000, а квартиру за 2 500 рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «Челябинская область вошла в топ популярных туристических направлений в 2024 году. Регион попал во вторую десятку по числу бронирований квартир и в первую по числу бронирований загородных домов», — отметили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в среднем по России снять квартиру на сутки можно за 3 200 рублей. В число самых популярных направлений с наиболее дорогой арендой квартир вошли Москва (4900 рублей), Санкт-Петербург (4100 рублей), Нижегородская область и Краснодарский край (по 3800 рублей в сутки).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...