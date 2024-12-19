Путин анонсировал новые кредитные ограничения для россиян

Путин: кредиты от 50 до 200 тысяч нужно тщательно проверять
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Кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей должны рассматриваться несколько дней, заявил Путин
Кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей должны рассматриваться несколько дней, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии анонсировал новые ограничения по кредитам для россиян. В ответ на вопрос о телефонных мошенниках глава государства отметил, что необходимо усилить контроль: кредиты до 50 тысяч рублей можно выдавать мгновенно, от 50 до 200 тысяч рублей — с проверкой.

«Нужно обратить серьезное внимание. Кредиты до 50 тысяч пусть выдают моментально, а от 50 до 200 тысяч нужно проверять», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что суммы свыше 200 тысяч рублей должны рассматриваться не менее нескольких дней.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии анонсировал новые ограничения по кредитам для россиян. В ответ на вопрос о телефонных мошенниках глава государства отметил, что необходимо усилить контроль: кредиты до 50 тысяч рублей можно выдавать мгновенно, от 50 до 200 тысяч рублей — с проверкой. «Нужно обратить серьезное внимание. Кредиты до 50 тысяч пусть выдают моментально, а от 50 до 200 тысяч нужно проверять», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что суммы свыше 200 тысяч рублей должны рассматриваться не менее нескольких дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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