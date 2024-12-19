Путин анонсировал новые кредитные ограничения для россиян

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии анонсировал новые ограничения по кредитам для россиян. В ответ на вопрос о телефонных мошенниках глава государства отметил, что необходимо усилить контроль: кредиты до 50 тысяч рублей можно выдавать мгновенно, от 50 до 200 тысяч рублей — с проверкой.
«Нужно обратить серьезное внимание. Кредиты до 50 тысяч пусть выдают моментально, а от 50 до 200 тысяч нужно проверять», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что суммы свыше 200 тысяч рублей должны рассматриваться не менее нескольких дней.
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