Baza: пять человек погибло в результате пожара в пункте сбора на СВО в Якутии

Пять человек погибли в пункте сбора на СВО в Якутске из-за пожара. Он вспыхнул в здании на Вилюйском переулке.
«В Якутии 20:00 по московскому времени в здании на Вилюйском переулке начался пожар на первом этаже. Пламя и дым быстро распространились. Это привело к гибели пятерых человек, а еще семь человек пострадали», — пишет telegram-канал Baza.
Пожарные сумели ликвидировать огонь через три часа. Личности погибших и пострадавших, а также причина возгорания в настоящее время уточняются. По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в этом здании располагается временный пункт сбора для участников СВО и военная комендатура.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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