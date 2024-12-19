19 декабря 2024

Baza: пять человек погибло в результате пожара в пункте сбора на СВО в Якутии

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
По словам местных жителей, огонь потушили спустя три часа Фото:

Пять человек погибли в пункте сбора на СВО в Якутске из-за пожара. Он вспыхнул в здании на Вилюйском переулке.

«В Якутии 20:00 по московскому времени в здании на Вилюйском переулке начался пожар на первом этаже. Пламя и дым быстро распространились. Это привело к гибели пятерых человек, а еще семь человек пострадали», — пишет telegram-канал Baza.

Пожарные сумели ликвидировать огонь через три часа. Личности погибших и пострадавших, а также причина возгорания в настоящее время уточняются. По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в этом здании располагается временный пункт сбора для участников СВО и военная комендатура.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Пять человек погибли в пункте сбора на СВО в Якутске из-за пожара. Он вспыхнул в здании на Вилюйском переулке. «В Якутии 20:00 по московскому времени в здании на Вилюйском переулке начался пожар на первом этаже. Пламя и дым быстро распространились. Это привело к гибели пятерых человек, а еще семь человек пострадали», — пишет telegram-канал Baza. Пожарные сумели ликвидировать огонь через три часа. Личности погибших и пострадавших, а также причина возгорания в настоящее время уточняются. По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в этом здании располагается временный пункт сбора для участников СВО и военная комендатура. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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