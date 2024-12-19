Baza: пять человек погибло в результате пожара в пункте сбора на СВО в Якутии

20 декабря 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, огонь потушили спустя три часа Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Пять человек погибли в пункте сбора на СВО в Якутске из-за пожара. Он вспыхнул в здании на Вилюйском переулке. «В Якутии 20:00 по московскому времени в здании на Вилюйском переулке начался пожар на первом этаже. Пламя и дым быстро распространились. Это привело к гибели пятерых человек, а еще семь человек пострадали», — пишет telegram-канал Baza. Пожарные сумели ликвидировать огонь через три часа. Личности погибших и пострадавших, а также причина возгорания в настоящее время уточняются. По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в этом здании располагается временный пункт сбора для участников СВО и военная комендатура. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пять человек погибли в пункте сбора на СВО в Якутске из-за пожара. Он вспыхнул в здании на Вилюйском переулке. «В Якутии 20:00 по московскому времени в здании на Вилюйском переулке начался пожар на первом этаже. Пламя и дым быстро распространились. Это привело к гибели пятерых человек, а еще семь человек пострадали», — пишет telegram-канал Baza. Пожарные сумели ликвидировать огонь через три часа. Личности погибших и пострадавших, а также причина возгорания в настоящее время уточняются. По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в этом здании располагается временный пункт сбора для участников СВО и военная комендатура. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.