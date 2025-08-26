Экс-главком ВСУ рассказал, как в свое время мечтал пройти обучение в Москве

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вся военная наука сосредоточена в России. Об этом он сообщил в подкасте «Новая украинская школа».
«Давай говорить честно, и по состоянию на сегодняшний день вся военная наука находится там», — заявил Залужный в подкасте. Его слов приводит ТАСС. Он отметил, что еще во время службы мечтал пройти обучение в Москве, поскольку российская военная школа считалась ведущей.
Залужный также добавил, что на Украине официально запрещено цитировать российские научные работы, но без них сложно развивать собственную военную науку. В том числе, он подчеркнул, что при подготовке офицеров важно учитывать национальные особенности и не копировать западные модели обучения.
Ранее Залужный признал, что Россия обогнала Украину по внедрению военных инноваций. Он подчеркнул, что об этом нужно говорить честно. Экс-главком ВСУ также обратил внимание на зависимость Украины от внешней помощи, дефицит человеческих ресурсов и сложную экономическую ситуацию в стране.
