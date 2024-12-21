Путин позвонил главе Татарстана на фоне ударов ВСУ по Казани

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Путин переговорил с главой Татарстана
Путин переговорил с главой Татарстана Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустаном Миннихановым по поводу атак беспилотников на Казань. Информация появилась на сайте Кремля. 

«Путин поговорил по телефону Миннихановым после атаки беспилотников на Казань», — указано на сайте. Там уточнили, что президент регулярно получает оперативные доклады от Минорбороны. 

21 декабря столица Татарстана подверглась атаке восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны попали в жилые дома. URA.RU следило за событиями онлайн.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Татарстана Рустаном Миннихановым по поводу атак беспилотников на Казань. Информация появилась на сайте Кремля.  «Путин поговорил по телефону Миннихановым после атаки беспилотников на Казань», — указано на сайте. Там уточнили, что президент регулярно получает оперативные доклады от Минорбороны.  21 декабря столица Татарстана подверглась атаке восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Дроны попали в жилые дома. URA.RU следило за событиями онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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