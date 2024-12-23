ВЦИОМ: большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО

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По данным ВЦИОМ, больше трети россиян желает на Новый год победы в СВО
По данным ВЦИОМ, больше трети россиян желает на Новый год победы в СВО Фото:

Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу в этом году, пожелали бы победу России в специальной военной операции. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба — окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира (37%)», — передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Отмечается, что это желание оказалось общим как для мужчин, так и для женщин разных возрастных групп.

Кроме того, другие респонденты выразили желания касательно здоровья и личного благополучия, а также экономической стабильности и снижения ключевой ставки. Тем не менее директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что новогодние желания часто отражают реалистичные и важные аспекты жизни людей, подчеркивая их надежды на реализацию этих желаний.

Ранее Lenta.Ru сообщала, что россияне массово захотели отдохнуть в санаториях на Новый год. 43% опрошенных желали бы провести время на спа-курортах с лечебными процедурами.

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Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу в этом году, пожелали бы победу России в специальной военной операции. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба — окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира (37%)», — передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Отмечается, что это желание оказалось общим как для мужчин, так и для женщин разных возрастных групп. Кроме того, другие респонденты выразили желания касательно здоровья и личного благополучия, а также экономической стабильности и снижения ключевой ставки. Тем не менее директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что новогодние желания часто отражают реалистичные и важные аспекты жизни людей, подчеркивая их надежды на реализацию этих желаний. Ранее Lenta.Ru сообщала, что россияне массово захотели отдохнуть в санаториях на Новый год. 43% опрошенных желали бы провести время на спа-курортах с лечебными процедурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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