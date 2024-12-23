ВЦИОМ: большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО

Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу в этом году, пожелали бы победу России в специальной военной операции. Такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба — окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира (37%)», — передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Отмечается, что это желание оказалось общим как для мужчин, так и для женщин разных возрастных групп.
Кроме того, другие респонденты выразили желания касательно здоровья и личного благополучия, а также экономической стабильности и снижения ключевой ставки. Тем не менее директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что новогодние желания часто отражают реалистичные и важные аспекты жизни людей, подчеркивая их надежды на реализацию этих желаний.
Ранее Lenta.Ru сообщала, что россияне массово захотели отдохнуть в санаториях на Новый год. 43% опрошенных желали бы провести время на спа-курортах с лечебными процедурами.
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