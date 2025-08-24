Умер звезда «Клана Сопрано» Джерри Адлер
Не стало знаменитого американского актера Джерри Адлера. Об этом сообщает газета New York Post. Как отмечает издание, он умер в окружении близких в своем доме в Нью-Йорке. На момент смерти актеру было 96 лет. Большую известность Адлеру принесла роль еврейского советника Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано».
