Челябинский губернатор Текслер принял участие в сессии развития «Почты России»

24 декабря 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

В регионе обновлено больше сотни почтовых отделений Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию «Почты России» до 2030 года под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Мероприятие прошло 24 декабря в Координационном центре правительства РФ. «Среди задач, которые выполняет сегодня „Почта России“, Михаил Мишустин отметил такие социально значимые, как: предоставление гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы. Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора коснется всего цифровизации», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Управление федеральной почтовой связи Челябинской области является одним из крупнейших управлений, куда входит 12 почтамтов, 725 отделений почтовой связи, из которых более половины работает на селе. С 2022 по 2023 годы в рамках модернизации по поручению президента России в регионе обновлены 98 сельских отделений, в 2024 году закончены работы на 11 участках и близятся к завершению еще в 12. В отделениях установлены автоматизированные рабочие места и 27 систем электронной очереди. На 2025 год планируется дальнейшая модернизация 15 почтовых отделений региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию «Почты России» до 2030 года под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Мероприятие прошло 24 декабря в Координационном центре правительства РФ. «Среди задач, которые выполняет сегодня „Почта России“, Михаил Мишустин отметил такие социально значимые, как: предоставление гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы. Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора коснется всего цифровизации», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Управление федеральной почтовой связи Челябинской области является одним из крупнейших управлений, куда входит 12 почтамтов, 725 отделений почтовой связи, из которых более половины работает на селе. С 2022 по 2023 годы в рамках модернизации по поручению президента России в регионе обновлены 98 сельских отделений, в 2024 году закончены работы на 11 участках и близятся к завершению еще в 12. В отделениях установлены автоматизированные рабочие места и 27 систем электронной очереди. На 2025 год планируется дальнейшая модернизация 15 почтовых отделений региона.