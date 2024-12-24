Челябинский губернатор Текслер принял участие в сессии развития «Почты России»

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, почта россии
В регионе обновлено больше сотни почтовых отделений Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию «Почты России» до 2030 года под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Мероприятие прошло 24 декабря в Координационном центре правительства РФ.

«Среди задач, которые выполняет сегодня „Почта России“, Михаил Мишустин отметил такие социально значимые, как: предоставление гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы. Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора коснется всего цифровизации», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Управление федеральной почтовой связи Челябинской области является одним из крупнейших управлений, куда входит 12 почтамтов, 725 отделений почтовой связи, из которых более половины работает на селе. С 2022 по 2023 годы в рамках модернизации по поручению президента России в регионе обновлены 98 сельских отделений, в 2024 году закончены работы на 11 участках и близятся к завершению еще в 12. В отделениях установлены автоматизированные рабочие места и 27 систем электронной очереди. На 2025 год планируется дальнейшая модернизация 15 почтовых отделений региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии по развитию «Почты России» до 2030 года под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Мероприятие прошло 24 декабря в Координационном центре правительства РФ. «Среди задач, которые выполняет сегодня „Почта России“, Михаил Мишустин отметил такие социально значимые, как: предоставление гражданам возможность оплачивать коммунальные услуги, получать пенсии и пособия, интернет-заказы, отправлять денежные переводы и запросы в госорганы. Обновленный вариант стратегии развития почтового оператора коснется всего цифровизации», — сообщили в пресс-службе правительства региона. Управление федеральной почтовой связи Челябинской области является одним из крупнейших управлений, куда входит 12 почтамтов, 725 отделений почтовой связи, из которых более половины работает на селе. С 2022 по 2023 годы в рамках модернизации по поручению президента России в регионе обновлены 98 сельских отделений, в 2024 году закончены работы на 11 участках и близятся к завершению еще в 12. В отделениях установлены автоматизированные рабочие места и 27 систем электронной очереди. На 2025 год планируется дальнейшая модернизация 15 почтовых отделений региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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