30 декабря 2024

Зеленский уволил объявленного в розыск в России замглавы своего офиса

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Увольнение Зеленским Машовца уже не первое среди глав управлений СБУ
Увольнение Зеленским Машовца уже не первое среди глав управлений СБУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который ранее был внесен в российский перечень террористов и объявлен в розыск. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте украинского президента. 

«Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса», — указано в тексте документа. Машовец занимал ее с апреля 2020 года. Этот шаг последовал после серьезных обвинений со стороны России в его адрес, включая участие в подготовке терактов и убийств высокопоставленных чиновников. 

Это далеко не первые увольнения в рядах украинских спецслужб. Ранее Зеленский снял с постов глав сразу нескольких региональных управлений СБУ. Политологи считают, что он начал проводить зачистку, опасаясь за собственную безопасность.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который ранее был внесен в российский перечень террористов и объявлен в розыск. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте украинского президента.  «Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса», — указано в тексте документа. Машовец занимал ее с апреля 2020 года. Этот шаг последовал после серьезных обвинений со стороны России в его адрес, включая участие в подготовке терактов и убийств высокопоставленных чиновников.  Это далеко не первые увольнения в рядах украинских спецслужб. Ранее Зеленский снял с постов глав сразу нескольких региональных управлений СБУ. Политологи считают, что он начал проводить зачистку, опасаясь за собственную безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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