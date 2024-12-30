Зеленский уволил объявленного в розыск в России замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который ранее был внесен в российский перечень террористов и объявлен в розыск. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте украинского президента.
«Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса», — указано в тексте документа. Машовец занимал ее с апреля 2020 года. Этот шаг последовал после серьезных обвинений со стороны России в его адрес, включая участие в подготовке терактов и убийств высокопоставленных чиновников.
Это далеко не первые увольнения в рядах украинских спецслужб. Ранее Зеленский снял с постов глав сразу нескольких региональных управлений СБУ. Политологи считают, что он начал проводить зачистку, опасаясь за собственную безопасность.
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