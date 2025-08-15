Жители Мурманской области остались без интернета

В Мурманской области ввели ограничения работы интернета в связи с
В Мурманской области ввели ограничения работы интернета в связи с Фото:

В Мурманской области 15 августа введены временные ограничения доступа к мобильному интернету. Об этом сообщает Министерство региональной безопасности региона.

«Временные ограничения доступа к мобильному интернету введены в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка на территории региона», — говорится в telegram-канале оперштаба Мурманской области со ссылкой на Министерство региональной безопасности. При этом отмечается, что скорость предоставления интернет-услуг ограничена не полностью.

В ведомстве уточнили, что операторы связи приостанавливают оказание услуг по мотивированному решению уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. Представители министерства обратились к жителям области с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам. При стабилизации ситуации доступ к мобильному интернету восстановят незамедлительно.

