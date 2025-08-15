NBC: Трамп встретит Путина на Аляске с наивысшими почестями

Президент США Дональд Трамп планирует встретить президента России Владимира Путина на Аляске с высшими государственными почестями и лично поприветствовать его по прибытии. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, Трамп готовится встретить российского лидера с наивысшими почестями, пишет NBC. Он лично встретит Путина по прибытии в город Анкоридж на Аляске, у военной базы JBER, где и пройдут переговоры.

Встреча двух президентов начнется примерно в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени). Они обсудят ряд тем, среди которых будет и урегулирование украинского конфликта.

