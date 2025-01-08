Следком отчитался о завершении дела трех боевиков ВСУ, захваченных в плен в Курской области

Три боевика ВСУ пойдут под суд за атаку на Курскую область
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Обвиняемые солдаты ВСУ еще в августе 2024 года прибыли в Курскую область (архивное фото)
Обвиняемые солдаты ВСУ еще в августе 2024 года прибыли в Курскую область (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военнопленные, которые обвиняются в запугивании мирного населения и выстрелах в их сторону, в настоящий момент находятся под стражей. Об этом сообщает Следком. 

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. <...> Указанные лица [запугивали] людей, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения... неоднократно открывали огонь на поражение... В настоящее время обвиняемые находятся в месте содержания военнопленных», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале.

В сентябре 2024 года трое украинских военных из противотанкового дивизиона ВФУ были захвачены в плен российскими бойцами. В Курскую область они попали в первые дни с начала украинского вторжения в регион. В конце 2024 года сообщалось, что суд рассмотрит семь уголовных дел о вторжении в Курскую область, передает РАПСИ. На днях Украина снова пыталась прорваться, но безуспешно.

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Украинские военнопленные, которые обвиняются в запугивании мирного населения и выстрелах в их сторону, в настоящий момент находятся под стражей. Об этом сообщает Следком.  «Завершено расследование уголовного дела в отношении трех украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. <...> Указанные лица [запугивали] людей, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения... неоднократно открывали огонь на поражение... В настоящее время обвиняемые находятся в месте содержания военнопленных», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. В сентябре 2024 года трое украинских военных из противотанкового дивизиона ВФУ были захвачены в плен российскими бойцами. В Курскую область они попали в первые дни с начала украинского вторжения в регион. В конце 2024 года сообщалось, что суд рассмотрит семь уголовных дел о вторжении в Курскую область, передает РАПСИ. На днях Украина снова пыталась прорваться, но безуспешно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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