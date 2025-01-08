Следком отчитался о завершении дела трех боевиков ВСУ, захваченных в плен в Курской области

Украинские военнопленные, которые обвиняются в запугивании мирного населения и выстрелах в их сторону, в настоящий момент находятся под стражей. Об этом сообщает Следком.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех украинских военнослужащих, взятых в плен на территории Курской области. <...> Указанные лица [запугивали] людей, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения... неоднократно открывали огонь на поражение... В настоящее время обвиняемые находятся в месте содержания военнопленных», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале.
В сентябре 2024 года трое украинских военных из противотанкового дивизиона ВФУ были захвачены в плен российскими бойцами. В Курскую область они попали в первые дни с начала украинского вторжения в регион. В конце 2024 года сообщалось, что суд рассмотрит семь уголовных дел о вторжении в Курскую область, передает РАПСИ. На днях Украина снова пыталась прорваться, но безуспешно.
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