07 января 2025

В Екатеринбурге изменили расписание главного катка

В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года отменили утренний сеанс катания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие катка на Площади 1905 года. Екатеринбург, каток, площадь 1905 года, лед
Утренний сеанс катания отменили из-за невостребованности Фото:

В Екатеринбурге отменили самый ранний сеанс на новом катке на площади 1905 года. Такое решение было принято из-за невостребованности, сообщили в telegram-канале площадки.

«Практика показала, что сеанс на 9:00 по будням и по выходным не пользуется популярностью — он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию», — сказано в сообщении. Расписание других сеансов останется без изменений: покататься можно в 11:30—13:00, 14:00—15:30, 16:30—18:00, 19:00—20:30, 21:30—23:00.

Главный каток города открылся 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. В начале января каток начал таять, а жители города стали сдавать билеты из-за появившейся на льду воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отменили самый ранний сеанс на новом катке на площади 1905 года. Такое решение было принято из-за невостребованности, сообщили в telegram-канале площадки. «Практика показала, что сеанс на 9:00 по будням и по выходным не пользуется популярностью — он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию», — сказано в сообщении. Расписание других сеансов останется без изменений: покататься можно в 11:30—13:00, 14:00—15:30, 16:30—18:00, 19:00—20:30, 21:30—23:00. Главный каток города открылся 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. В начале января каток начал таять, а жители города стали сдавать билеты из-за появившейся на льду воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...