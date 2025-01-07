В Екатеринбурге изменили расписание главного катка

В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года отменили утренний сеанс катания

08 января 2025 в 21:02 Размер текста - 17 +

Утренний сеанс катания отменили из-за невостребованности Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге отменили самый ранний сеанс на новом катке на площади 1905 года. Такое решение было принято из-за невостребованности, сообщили в telegram-канале площадки. «Практика показала, что сеанс на 9:00 по будням и по выходным не пользуется популярностью — он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию», — сказано в сообщении. Расписание других сеансов останется без изменений: покататься можно в 11:30—13:00, 14:00—15:30, 16:30—18:00, 19:00—20:30, 21:30—23:00. Главный каток города открылся 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. В начале января каток начал таять, а жители города стали сдавать билеты из-за появившейся на льду воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменили самый ранний сеанс на новом катке на площади 1905 года. Такое решение было принято из-за невостребованности, сообщили в telegram-канале площадки. «Практика показала, что сеанс на 9:00 по будням и по выходным не пользуется популярностью — он отменяется. Потратим это время на дополнительную заливку и подготовку льда к следующему катанию», — сказано в сообщении. Расписание других сеансов останется без изменений: покататься можно в 11:30—13:00, 14:00—15:30, 16:30—18:00, 19:00—20:30, 21:30—23:00. Главный каток города открылся 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. В начале января каток начал таять, а жители города стали сдавать билеты из-за появившейся на льду воды.