Власти решили одну из частых проблем страны в новогодние каникулы

В России нашли способ избежать площадок, переполненных мусором, в праздничные дни. Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что жалобы на вывоз отходов являются частыми. Но в эти каникулы обращений было в два раза меньше, чем в прошлом году.
«Переполненные контейнерные площадки справедливо становятся частой темой обращения граждан. Российский экологический оператор создал рабочую группу для мониторинга и оперативного решения возникающих проблем. Такой формат показал высокую эффективность. Все поступившие жалобы отработаны, и мы имеем наглядное подтверждение того, что контейнерные площадки содержатся в чистоте», — сказал Дмитрий Патрушев.
Жалобы на не вывоз ТБО отражалась в системе «РЭО Радар». Обстановка была штатная, уточнил вице-премьер. По его словам, сильных сбоев и аварий не было. Больше половины обращений отработаны в первые сутки, больше двух дней решались проблемы, вызванные непогодой.
Ожидается, что на ближайшем межведомственном штабе по обращению с ТБО его участники разберут все ситуации и предложат варианты их решения.
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