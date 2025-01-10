Власти решили одну из частых проблем страны в новогодние каникулы

Патрушев: число жалоб на невывоз мусора в праздники сократилось
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году власти усилили мониторинг вывоза мусора
В этом году власти усилили мониторинг вывоза мусора Фото:

В России нашли способ избежать площадок, переполненных мусором, в праздничные дни. Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что жалобы на вывоз отходов являются частыми. Но в эти каникулы обращений было в два раза меньше, чем в прошлом году.

«Переполненные контейнерные площадки справедливо становятся частой темой обращения граждан. Российский экологический оператор создал рабочую группу для мониторинга и оперативного решения возникающих проблем. Такой формат показал высокую эффективность. Все поступившие жалобы отработаны, и мы имеем наглядное подтверждение того, что контейнерные площадки содержатся в чистоте», — сказал Дмитрий Патрушев.

Жалобы на не вывоз ТБО отражалась в системе «РЭО Радар». Обстановка была штатная, уточнил вице-премьер. По его словам, сильных сбоев и аварий не было. Больше половины обращений отработаны в первые сутки, больше двух дней решались проблемы, вызванные непогодой.

Ожидается, что на ближайшем межведомственном штабе по обращению с ТБО его участники разберут все ситуации и предложат варианты их решения.

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В России нашли способ избежать площадок, переполненных мусором, в праздничные дни. Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что жалобы на вывоз отходов являются частыми. Но в эти каникулы обращений было в два раза меньше, чем в прошлом году. «Переполненные контейнерные площадки справедливо становятся частой темой обращения граждан. Российский экологический оператор создал рабочую группу для мониторинга и оперативного решения возникающих проблем. Такой формат показал высокую эффективность. Все поступившие жалобы отработаны, и мы имеем наглядное подтверждение того, что контейнерные площадки содержатся в чистоте», — сказал Дмитрий Патрушев. Жалобы на не вывоз ТБО отражалась в системе «РЭО Радар». Обстановка была штатная, уточнил вице-премьер. По его словам, сильных сбоев и аварий не было. Больше половины обращений отработаны в первые сутки, больше двух дней решались проблемы, вызванные непогодой. Ожидается, что на ближайшем межведомственном штабе по обращению с ТБО его участники разберут все ситуации и предложат варианты их решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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