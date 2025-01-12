Пушков посмеялся над поедающей насекомых Николь Кидман

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американскую актрису Николь Кидман за поедание сверчков. Он также назвал знаменитость ненормальной последовательницей предпринимателя Билла Гейтса.
«Николь Кидман поедает сверчков, жуков и живых гусениц. Помимо того, что она сама не вполне нормальная, она явно продвигает „повестку“ Билла Гейтса и других глобализаторов, пытающихся превратить людей в энтомофагов — пожирателей насекомых», — заявил сенатор Пушков в своем telegram-канале.
Далее он связал поведение Кидман, которая ест насекомых, с общей либеральной повесткой на Западе. Он также заявил о трансгендерной (относятся к движению ЛГБТ, запрещенному в России) революции в США.
Николь Кидман начала пропагандировать поедание живых насекомых еще в 2018 году. Она уже тогда ела насекомых на камеру, отмечая, что таких людей в мире насчитывается два миллиарда, передает MK.RU.
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