Пушков посмеялся над поедающей насекомых Николь Кидман

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Сенатор Пушков раскритиковал Николь Кидман за поедание насекомых
Сенатор Пушков раскритиковал Николь Кидман за поедание насекомых Фото:

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американскую актрису Николь Кидман за поедание сверчков. Он также назвал знаменитость ненормальной последовательницей предпринимателя Билла Гейтса.

«Николь Кидман поедает сверчков, жуков и живых гусениц. Помимо того, что она сама не вполне нормальная, она явно продвигает „повестку“ Билла Гейтса и других глобализаторов, пытающихся превратить людей в энтомофагов — пожирателей насекомых», — заявил сенатор Пушков в своем telegram-канале.

Далее он связал поведение Кидман, которая ест насекомых, с общей либеральной повесткой на Западе. Он также заявил о трансгендерной (относятся к движению ЛГБТ, запрещенному в России) революции в США.

Николь Кидман начала пропагандировать поедание живых насекомых еще в 2018 году. Она уже тогда ела насекомых на камеру, отмечая, что таких людей в мире насчитывается два миллиарда, передает MK.RU.

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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал американскую актрису Николь Кидман за поедание сверчков. Он также назвал знаменитость ненормальной последовательницей предпринимателя Билла Гейтса. «Николь Кидман поедает сверчков, жуков и живых гусениц. Помимо того, что она сама не вполне нормальная, она явно продвигает „повестку“ Билла Гейтса и других глобализаторов, пытающихся превратить людей в энтомофагов — пожирателей насекомых», — заявил сенатор Пушков в своем telegram-канале. Далее он связал поведение Кидман, которая ест насекомых, с общей либеральной повесткой на Западе. Он также заявил о трансгендерной (относятся к движению ЛГБТ, запрещенному в России) революции в США. Николь Кидман начала пропагандировать поедание живых насекомых еще в 2018 году. Она уже тогда ела насекомых на камеру, отмечая, что таких людей в мире насчитывается два миллиарда, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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