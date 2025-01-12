12 января 2025

Гирлянда стала причиной пожара в частном доме в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды Фото:

Короткое замыкание новогодней гирлянды стало причиной пожара в частном доме в селе Тюбук Челябинской области. Инцидент произошел вечером 12 января, сообщила пресс-служба региональной Противопожарной службы.

«В 18:40 в пожарную часть № 223 Каслинского района поступил вызов от жителя села Тюбук Челябинской области о возгорании в соседнем доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространяется внутри здания, угрожая близлежащим строениям», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды.

Семья с детьми, проживавшая в доме, успела самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Пожар повредил потолок и стены на площади 12 квадратных метров. Также сгорела новогодняя елка.

В Кургане ранее из-за неисправной гирлянды сгорел дом. ЧП произошло в микрорайоне Изумрудный вечером 9 января. В момент возгорания отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, пояснили в МЧС.

Пожар произошел на площади в 12 квадратных метров
Пожар произошел на площади в 12 квадратных метров

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Короткое замыкание новогодней гирлянды стало причиной пожара в частном доме в селе Тюбук Челябинской области. Инцидент произошел вечером 12 января, сообщила пресс-служба региональной Противопожарной службы. «В 18:40 в пожарную часть № 223 Каслинского района поступил вызов от жителя села Тюбук Челябинской области о возгорании в соседнем доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространяется внутри здания, угрожая близлежащим строениям», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды. Семья с детьми, проживавшая в доме, успела самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Пожар повредил потолок и стены на площади 12 квадратных метров. Также сгорела новогодняя елка. В Кургане ранее из-за неисправной гирлянды сгорел дом. ЧП произошло в микрорайоне Изумрудный вечером 9 января. В момент возгорания отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, пояснили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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