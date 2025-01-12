Гирлянда стала причиной пожара в частном доме в Челябинской области. Фото

13 января 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды Фото: Денис Моргунов © URA.RU Короткое замыкание новогодней гирлянды стало причиной пожара в частном доме в селе Тюбук Челябинской области. Инцидент произошел вечером 12 января, сообщила пресс-служба региональной Противопожарной службы. «В 18:40 в пожарную часть № 223 Каслинского района поступил вызов от жителя села Тюбук Челябинской области о возгорании в соседнем доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространяется внутри здания, угрожая близлежащим строениям», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды. Семья с детьми, проживавшая в доме, успела самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Пожар повредил потолок и стены на площади 12 квадратных метров. Также сгорела новогодняя елка. В Кургане ранее из-за неисправной гирлянды сгорел дом. ЧП произошло в микрорайоне Изумрудный вечером 9 января. В момент возгорания отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, пояснили в МЧС. Пожар произошел на площади в 12 квадратных метров Группа «ОГУ „Противопожарная служба Челябинской области“» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Короткое замыкание новогодней гирлянды стало причиной пожара в частном доме в селе Тюбук Челябинской области. Инцидент произошел вечером 12 января, сообщила пресс-служба региональной Противопожарной службы. «В 18:40 в пожарную часть № 223 Каслинского района поступил вызов от жителя села Тюбук Челябинской области о возгорании в соседнем доме по улице Мира. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространяется внутри здания, угрожая близлежащим строениям», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электрогирлянды. Семья с детьми, проживавшая в доме, успела самостоятельно покинуть здание до прибытия спасателей. Пожар повредил потолок и стены на площади 12 квадратных метров. Также сгорела новогодняя елка. В Кургане ранее из-за неисправной гирлянды сгорел дом. ЧП произошло в микрорайоне Изумрудный вечером 9 января. В момент возгорания отец гулял с малышами, а мать хлопотала по хозяйству. Дым женщина почувствовала поздно, пояснили в МЧС.