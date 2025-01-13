В РФ не будут ужесточать въезд в страну для судимых мигрантов

В России решили отказаться от идеи установить пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранцев, имеющих судимость. Причиной стало действующее законодательство, которое уже регулирует этот вопрос.
«Действующее правовое регулирование предусматривает возможность ограничения, в том числе пожизненного, права въезда в РФ иностранным гражданам, угрожающим приоритетным конституционным ценностям», — написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Правительство РФ. Запрет распространяется на иностранцев, осужденных за умышленные преступления, пребывание которых «создает реальную угрозу» стране и ее гражданам.
Издание напомнило, что предложение ограничить прибытие в нашу страну лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, принадлежит Госсобранию Башкирии и депутату Госдумы от республики Динару Гильмутдинову («Единая Россия»). Они считают, что законодательства других стран могут мягче подходить к вопросу о снятии судимости, а ранее привлекавшиеся по тяжким статьям мигранты усугубляют криминальную обстановку и повышают уровень социального напряжения в обществе.
Как URA.RU писало ранее, с нового года изменились правила для иностранцев в России. Так, например, с 5 февраля пограничные службы получат больше полномочий для отказа во въезде на территорию страны. Мигрантам, незаконно находящимся в России, Министерство внутренних дел посоветовало отправить заявление о продлении срока пребывания в ведомство, пишет «Царьград».
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