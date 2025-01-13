13 января 2025

В РФ не будут ужесточать въезд в страну для судимых мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действующие законы ограничивают право на въезд в Россию иностранцев, имевших проблемы с законом
Действующие законы ограничивают право на въезд в Россию иностранцев, имевших проблемы с законом Фото:

В России решили отказаться от идеи установить пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранцев, имеющих судимость. Причиной стало действующее законодательство, которое уже регулирует этот вопрос.

«Действующее правовое регулирование предусматривает возможность ограничения, в том числе пожизненного, права въезда в РФ иностранным гражданам, угрожающим приоритетным конституционным ценностям», — написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Правительство РФ. Запрет распространяется на иностранцев, осужденных за умышленные преступления, пребывание которых «создает реальную угрозу» стране и ее гражданам.

Издание напомнило, что предложение ограничить прибытие в нашу страну лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, принадлежит Госсобранию Башкирии и депутату Госдумы от республики Динару Гильмутдинову («Единая Россия»). Они считают, что законодательства других стран могут мягче подходить к вопросу о снятии судимости, а ранее привлекавшиеся по тяжким статьям мигранты усугубляют криминальную обстановку и повышают уровень социального напряжения в обществе.

Как URA.RU писало ранее, с нового года изменились правила для иностранцев в России. Так, например, с 5 февраля пограничные службы получат больше полномочий для отказа во въезде на территорию страны. Мигрантам, незаконно находящимся в России, Министерство внутренних дел посоветовало отправить заявление о продлении срока пребывания в ведомство, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России решили отказаться от идеи установить пожизненный запрет на въезд в Россию для иностранцев, имеющих судимость. Причиной стало действующее законодательство, которое уже регулирует этот вопрос. «Действующее правовое регулирование предусматривает возможность ограничения, в том числе пожизненного, права въезда в РФ иностранным гражданам, угрожающим приоритетным конституционным ценностям», — написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Правительство РФ. Запрет распространяется на иностранцев, осужденных за умышленные преступления, пребывание которых «создает реальную угрозу» стране и ее гражданам. Издание напомнило, что предложение ограничить прибытие в нашу страну лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления, принадлежит Госсобранию Башкирии и депутату Госдумы от республики Динару Гильмутдинову («Единая Россия»). Они считают, что законодательства других стран могут мягче подходить к вопросу о снятии судимости, а ранее привлекавшиеся по тяжким статьям мигранты усугубляют криминальную обстановку и повышают уровень социального напряжения в обществе. Как URA.RU писало ранее, с нового года изменились правила для иностранцев в России. Так, например, с 5 февраля пограничные службы получат больше полномочий для отказа во въезде на территорию страны. Мигрантам, незаконно находящимся в России, Министерство внутренних дел посоветовало отправить заявление о продлении срока пребывания в ведомство, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...