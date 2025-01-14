«Это был наш секрет!»: Лолита и Басков сделали интригующее заявления

Басков попросил фанатов пожелать ему счастья и любви с Лолитой
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Николай Басков провел новогодние каникулы с Лолитой Милявской
Николай Басков провел новогодние каникулы с Лолитой Милявской Фото:

Эстрадный певец Николай Басков провел часть новогодних праздников в компании российской артистки Лолиты Милявской. Недавно они разместили видеоролик, снятый на борту самолета, где Басков и Милявская обнимаются и целуются. Певец же просит поклонников пожелать их паре счастья и любви.

«Больше никто не знал, это был наш секрет! Мы провели праздники вместе», — интригует Лолита. Ее слова передает «7дней.ru».

Ранее советская и российская исполнительница Лолита Милявская объявила о поиске богатого жениха через интернет-платформу для знакомств. В сообщении, опубликованном в ее социальных сетях, артистка уточнила, что ее идеалом является миллиардер, похожий на 94-летнего медиамагната Руперта Мердока.

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Эстрадный певец Николай Басков провел часть новогодних праздников в компании российской артистки Лолиты Милявской. Недавно они разместили видеоролик, снятый на борту самолета, где Басков и Милявская обнимаются и целуются. Певец же просит поклонников пожелать их паре счастья и любви. «Больше никто не знал, это был наш секрет! Мы провели праздники вместе», — интригует Лолита. Ее слова передает «7дней.ru». Ранее советская и российская исполнительница Лолита Милявская объявила о поиске богатого жениха через интернет-платформу для знакомств. В сообщении, опубликованном в ее социальных сетях, артистка уточнила, что ее идеалом является миллиардер, похожий на 94-летнего медиамагната Руперта Мердока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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