«Это был наш секрет!»: Лолита и Басков сделали интригующее заявления

Эстрадный певец Николай Басков провел часть новогодних праздников в компании российской артистки Лолиты Милявской. Недавно они разместили видеоролик, снятый на борту самолета, где Басков и Милявская обнимаются и целуются. Певец же просит поклонников пожелать их паре счастья и любви.
«Больше никто не знал, это был наш секрет! Мы провели праздники вместе», — интригует Лолита. Ее слова передает «7дней.ru».
Ранее советская и российская исполнительница Лолита Милявская объявила о поиске богатого жениха через интернет-платформу для знакомств. В сообщении, опубликованном в ее социальных сетях, артистка уточнила, что ее идеалом является миллиардер, похожий на 94-летнего медиамагната Руперта Мердока.
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