14 января 2025

Невестка короля Британии заявила о ремиссии после химиотерапии

© Служба новостей «URA.RU»
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Два члена королевской семьи борются с онкологией
Два члена королевской семьи борются с онкологией Фото:

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии спустя четыре месяца после завершения лечения рака. Об этом она узнала во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение.

«Я искренне благодарю всех, кто спокойно шел рядом со мной и [принцем] Уильямом, пока мы справлялись со всем этим», — передает Pade Six слова 43-летней принцессы. Кейт добавила, что она «не могла бы и мечтать о большем» от медицинского персонала, который обеспечил «исключительную» «заботу и консультации» во время ее пребывания в больнице.

Затем Миддлтон объявила, что теперь, когда у нее ремиссия, она вернулась к своим королевским обязанностям. О завершении курса химиотерапии принцесса сообщала 9 сентября 2024 года. Болезнь у нее диагностировали в феврале 2024 года — врачи поставили диагноз «рак» после того, как Миддлтон провела две недели в Лондонской клинике в Мэрилебоне после операции на брюшной полости.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что король Великобритании Карл III Чарльз, страдающий от рака, принял радикальное решение о лишении своего брата, принца Эндрю, годового содержания и службы безопасности. Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после операции на простате. С тех пор Карл III проходит курс еженедельного лечения.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о ремиссии спустя четыре месяца после завершения лечения рака. Об этом она узнала во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где она проходила лечение. «Я искренне благодарю всех, кто спокойно шел рядом со мной и [принцем] Уильямом, пока мы справлялись со всем этим», — передает Pade Six слова 43-летней принцессы. Кейт добавила, что она «не могла бы и мечтать о большем» от медицинского персонала, который обеспечил «исключительную» «заботу и консультации» во время ее пребывания в больнице. Затем Миддлтон объявила, что теперь, когда у нее ремиссия, она вернулась к своим королевским обязанностям. О завершении курса химиотерапии принцесса сообщала 9 сентября 2024 года. Болезнь у нее диагностировали в феврале 2024 года — врачи поставили диагноз «рак» после того, как Миддлтон провела две недели в Лондонской клинике в Мэрилебоне после операции на брюшной полости. Ранее URA.RU рассказывало о том, что король Великобритании Карл III Чарльз, страдающий от рака, принял радикальное решение о лишении своего брата, принца Эндрю, годового содержания и службы безопасности. Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после операции на простате. С тех пор Карл III проходит курс еженедельного лечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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