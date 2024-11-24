Умирающий король Британии назвал свое последнее желание

Король Чарльз в своем последнем желании лишил принца Эндрю годового содержания
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Король Великобритании Карл III лишил своего брата годового содержания
Король Великобритании Карл III лишил своего брата годового содержания Фото:

Король Чарльз, страдающий от рака, принял радикальное решение о лишении своего брата, принца Эндрю, годового содержания и службы безопасности. По словам источников из дворца, монарх стремится навести порядок в своем доме, начиная с сокращения расходов своего скандально известного брата.

«Жестокое последнее желание „умирающего“ короля Чарльза раскрыто. Чарльз перепробовал абсолютно все, чтобы заставить Эндрю сократить свои расходы и прекратить вести столь расточительный образ жизни. Но Эндрю был упрям и считал, что имеет королевское право не отдавать ни цента. Поэтому король в конце концов прибегнул к радикальному варианту — лишить Эндрю содержания и предоставить ему самому заботиться о себе», — сообщает издание RadarOnline.

Инсайдер из дворца также отметил решимость короля решить проблему с Эндрю «пока не стало слишком поздно». По его словам, Чарльз желает, чтобы его брат был изгнан из Королевской ложи и лишен общественного внимания, независимо от последствий. Он добавил, что если для этого Эндрю придется просить милостыню у своих состоятельных друзей, то так тому и быть.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III прекратил принимать пищу на фоне его борьбы с онкологическим заболеванием. Врачи вместе с его супругой прилагают усилия, чтобы обеспечить ему хотя бы минимальное питание.

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Король Чарльз, страдающий от рака, принял радикальное решение о лишении своего брата, принца Эндрю, годового содержания и службы безопасности. По словам источников из дворца, монарх стремится навести порядок в своем доме, начиная с сокращения расходов своего скандально известного брата. «Жестокое последнее желание „умирающего“ короля Чарльза раскрыто. Чарльз перепробовал абсолютно все, чтобы заставить Эндрю сократить свои расходы и прекратить вести столь расточительный образ жизни. Но Эндрю был упрям и считал, что имеет королевское право не отдавать ни цента. Поэтому король в конце концов прибегнул к радикальному варианту — лишить Эндрю содержания и предоставить ему самому заботиться о себе», — сообщает издание RadarOnline. Инсайдер из дворца также отметил решимость короля решить проблему с Эндрю «пока не стало слишком поздно». По его словам, Чарльз желает, чтобы его брат был изгнан из Королевской ложи и лишен общественного внимания, независимо от последствий. Он добавил, что если для этого Эндрю придется просить милостыню у своих состоятельных друзей, то так тому и быть. Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III прекратил принимать пищу на фоне его борьбы с онкологическим заболеванием. Врачи вместе с его супругой прилагают усилия, чтобы обеспечить ему хотя бы минимальное питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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