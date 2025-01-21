Челябинский золотодобытчик получил новую лицензию на работу карьеров

Холдинг «ЮГК» Струкова получил лицензию на разработку челябинских карьеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Уралнедра выдали «ЮГК» лицензию на добычу золота на челябинских карьерах
Уралнедра выдали «ЮГК» лицензию на добычу золота на челябинских карьерах Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний („ЮГК“) челябинского золотодобытчика Константина Струкова в январе получил лицензию на работу своих карьеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, документ позволит беспрепятственно разрабатывать недра.

«Группа компаний 17 января получила лицензию, которую Уралнедра выдали на работу четырех челябинских карьеров — „Светлинского“, „Березняковского“, „Курасан“ и „Южный Курасан“. Теперь сможем спокойно работать, выполняя стоящие планы развития», — пояснили URA.RU в «ЮГК».

Группа устранила все нарушения по замечаниям Ростехнадзора. Речь идет о непосредственной деятельности и документальном сопровождении. В «ЮГК» уточнили, что требования соблюдают неукоснительно.

В декабре 2024 года мажоритарный акционер холдинга Струков продал 22% акций из своего пакета. Приобретателем выступила структура Газпромбанка «ААА Управление Капиталом».

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний („ЮГК“) челябинского золотодобытчика Константина Струкова в январе получил лицензию на работу своих карьеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, документ позволит беспрепятственно разрабатывать недра. «Группа компаний 17 января получила лицензию, которую Уралнедра выдали на работу четырех челябинских карьеров — „Светлинского“, „Березняковского“, „Курасан“ и „Южный Курасан“. Теперь сможем спокойно работать, выполняя стоящие планы развития», — пояснили URA.RU в «ЮГК». Группа устранила все нарушения по замечаниям Ростехнадзора. Речь идет о непосредственной деятельности и документальном сопровождении. В «ЮГК» уточнили, что требования соблюдают неукоснительно. В декабре 2024 года мажоритарный акционер холдинга Струков продал 22% акций из своего пакета. Приобретателем выступила структура Газпромбанка «ААА Управление Капиталом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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