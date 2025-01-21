Челябинский золотодобытчик получил новую лицензию на работу карьеров

Холдинг «Южуралзолото группа компаний („ЮГК“) челябинского золотодобытчика Константина Струкова в январе получил лицензию на работу своих карьеров. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, документ позволит беспрепятственно разрабатывать недра.
«Группа компаний 17 января получила лицензию, которую Уралнедра выдали на работу четырех челябинских карьеров — „Светлинского“, „Березняковского“, „Курасан“ и „Южный Курасан“. Теперь сможем спокойно работать, выполняя стоящие планы развития», — пояснили URA.RU в «ЮГК».
Группа устранила все нарушения по замечаниям Ростехнадзора. Речь идет о непосредственной деятельности и документальном сопровождении. В «ЮГК» уточнили, что требования соблюдают неукоснительно.
В декабре 2024 года мажоритарный акционер холдинга Струков продал 22% акций из своего пакета. Приобретателем выступила структура Газпромбанка «ААА Управление Капиталом».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!