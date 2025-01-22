Ural Mash: сотрудник минкультуры Пермского края обвинил шефа в избиении

Сотрудник министерства культуры Пермского края обвинил главу ведомства Аллу Платонову в избиении. По его словам, чиновница набросилась на него на работе прямо на глазах коллег и «поколотила до сотрясения». Видео произошедшего, на котором якобы глава минкультуры края устроила разборку со своим подчиненным, размещено в Telegram.
«Максим (имя изменено — URA.RU) говорит, что [Алла Платонова] колотила его до сотрясения на глазах коллег. Отобрала телефон и банковские карты, а когда он попытался вернуть вещи, устроила драку: толкала, валила на пол, выкручивала руки, срывала одежду и царапала», — приводит словам Максима telegram-канал Ural Mаsh. Сотрудник ведомства утверждает также, что полиция завела дело «не на Платонову, а на него — по статье „Побои“». URA.RU обратилось в пресс-службу губернатора Пермского края с просьбой прокомментировать указанную информацию, ответ ожидается.
По информации источника URA.RU, сотрудник министерства культуры Пермского края, о котором идет речь, присутствовал на закрытом совещании. На нем обсуждался вопрос о невыплате премий сотрудникам ведомства. Во время совещания мужчина достал мобильный телефон и начал снимать. Его несколько раз вежливо попросили прекратить съемку, но он просьбы проигнорировал. «После этого Платонова подошла к нему и выдернула телефон из рук. Тогда он первый кинулся на нее. После этого сотрудника попытались вывести, он оказал сопротивление и нанес несколько ударов своим оппонентам», — отметил источник URA.RU.
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