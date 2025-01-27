Как глобально переделают старейший кинотеатр в Екатеринбурге. Фото

Свердловские власти показали первые рендеры молодежного кластера в «Салюте»
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Кинозал сохранят, здесь будут проходить не только показы, но и концерты, семинары, игры, конференции
Кинозал сохранят, здесь будут проходить не только показы, но и концерты, семинары, игры, конференции Фото:

На месте бывшего кинотеатра «Салют» появится уникальный для Екатеринбурга проект — молодежный кластер, где горожане смогут заниматься видео- и кинопроизводством, дизайном и другими арт-направлениями. Свердловские власти показали первые рендеры будущей площадки.

«Предполагается создание светлого воздушного пространства с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, но с опорой на историческую составляющую. Сохранится кинозал, при этом зона для зрителей станет более современной, а рассадка свободной», — сообщает департамент информационной политики региона. 

В здании появятся коворкинги, переговорные, учебные классы, студия подкастов, репетиционные залы, фотостудия, мастерские. Новые пространства будут открывать поэтапно — с четвертого квартала 2025-го. Реализацией проекта займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который зарекомендовал себя во время запуска креативного кластера «Домна».

Кинотеатр закрылся в 2020 году из-за падения выручки. В нем хотели разместиться команды фестивалей «Стенограффия» и «Ночи музыки», но 10 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорились, что на месте «Салюта» создадут молодежный кластер. Помимо постоянного места сосредоточения творческой молодежи, в кластере будут проводить фестивали, хакатоны, турниры, квартирники и многое другое.

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На месте бывшего кинотеатра « Салют» появится уникальный для Екатеринбурга проект — молодежный кластер, где горожане смогут заниматься видео- и кинопроизводством, дизайном и другими арт-направлениями. Свердловские власти показали первые рендеры будущей площадки. « Предполагается создание светлого воздушного пространства с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, но с опорой на историческую составляющую. Сохранится кинозал, при этом зона для зрителей станет более современной, а рассадка — свободной» , — сообщает департамент информационной политики региона.  В здании появятся коворкинги, переговорные, учебные классы, студия подкастов, репетиционные залы, фотостудия, мастерские. Новые пространства будут открывать поэтапно — с четвертого квартала 2025-го. Реализацией проекта займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который зарекомендовал себя во время запуска креативного кластера « Домна» . Кинотеатр закрылся в 2020 году из-за падения выручки. В нем хотели разместиться команды фестивалей «Стенограффия» и «Ночи музыки», но 10 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорились, что на месте «Салюта» создадут молодежный кластер. Помимо постоянного места сосредоточения творческой молодежи, в кластере будут проводить фестивали, хакатоны, турниры, квартирники и многое другое.
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