Как глобально переделают старейший кинотеатр в Екатеринбурге. Фото

На месте бывшего кинотеатра «Салют» появится уникальный для Екатеринбурга проект — молодежный кластер, где горожане смогут заниматься видео- и кинопроизводством, дизайном и другими арт-направлениями. Свердловские власти показали первые рендеры будущей площадки.
«Предполагается создание светлого воздушного пространства с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, но с опорой на историческую составляющую. Сохранится кинозал, при этом зона для зрителей станет более современной, а рассадка — свободной», — сообщает департамент информационной политики региона.
В здании появятся коворкинги, переговорные, учебные классы, студия подкастов, репетиционные залы, фотостудия, мастерские. Новые пространства будут открывать поэтапно — с четвертого квартала 2025-го. Реализацией проекта займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который зарекомендовал себя во время запуска креативного кластера «Домна».
Кинотеатр закрылся в 2020 году из-за падения выручки. В нем хотели разместиться команды фестивалей «Стенограффия» и «Ночи музыки», но 10 января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и свердловский губернатор Евгений Куйвашев договорились, что на месте «Салюта» создадут молодежный кластер. Помимо постоянного места сосредоточения творческой молодежи, в кластере будут проводить фестивали, хакатоны, турниры, квартирники и многое другое.
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