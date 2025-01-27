Стало известно, какими опасными болезнями страдают жители Челябинской области

В ходе диспансеризации в 2024 году у жителей Челябинской области из хронических неинфекционных заболеваний больше всего было выявлено болезней системы кровообращения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В 2024 году в ходе диспансеризации у южноуральцев впервые выявили 71 тысячу хронических неинфекционных заболеваний. Наибольший удельный вес среди патологий приходится на заболевания системы кровообращения — 57,4 тысячи случаев, из которых 82,9% составляют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. На втором и третьем месте стоят соответственно болезни органов дыхания и сахарный диабет (более 11 тысяч случаев)», — сообщили в пресс-службе минздрава.
Всего за 2024 год диспансеризацию и профосмотры прошли более миллиона человек. Это на 23% выше показателя 2023 года. Из прошедших диспансеризацию 60% являются женщинами, 40% — мужчинами. Из всех них 36% — люди в возрасте 60 лет и старше, 33% — граждане 40-59 лет, 29% — пациенты 18-39 лет.
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