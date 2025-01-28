Скандальному главе челябинского района подняли зарплату

Депутаты Катав-Ивановского района Челябинской области подняли зарплату главе района Николая Шимановичу и спикеру райсобрания Александру Васильеву. Решение об этом опубликовано на сайте собрания.
«Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы района — 123 947 рублей. Размер ежемесячного вознаграждения председателя собрания депутатов — 98 836 рублей», — говорится в приложении к решению.
В аналогичном решении, утвержденном год назад, размер вознаграждения главы был равен 119 179 рублям. Размер зарплаты спикера составлял 95 034 рубля.
Глава района Николай Шиманович систематически подвергается критике со стороны областных властей, районных депутатов и местных жителей. В октябре 2023 года в ходе поездки в Катав-Ивановский район губернатор Алексей Текслер отчитал Шимановича за срыв подготовки к отопительному сезону. Депутаты поставили Шимановичу неуд по итогам 2024 года. Кроме того, сам он обвиняется в мошенничестве, суд по его уголовному делу проходит в Златоусте. В декабре прошлого года жители обратились с просьбой об отставке Шимановича к вице-губернатору Станиславу Мошарову.
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