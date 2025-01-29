В Челябинск завезли тысячу тонн китайских семечек через екатеринбургскую таможню

Челябинскому производителю через екатеринбургскую таможню завезли 1,2 тысячи тонн семян подсолнечника из Китая, предназначенных для поставок по всей России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни, это первая поставка семечек в 2025 году.
«В ближайшие два месяца на Урал доставят еще восемь поездов из Поднебесной с семенами подсолнечника. Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки направит товар по всей стране, а также на экспорт», — сообщил начальник Уральского управления Алексей Фролов.
В Россию груз завезли через Октябрьский таможенный пост. В 2024 году общий вес импорта составил более 30 тысяч тонн стоимостью пять миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.
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