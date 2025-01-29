В Челябинск завезли тысячу тонн китайских семечек через екатеринбургскую таможню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После обработки в Челябинске партию направят по всей России и на экспорт
После обработки в Челябинске партию направят по всей России и на экспорт Фото:

Челябинскому производителю через екатеринбургскую таможню завезли 1,2 тысячи тонн семян подсолнечника из Китая, предназначенных для поставок по всей России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни, это первая поставка семечек в 2025 году.

«В ближайшие два месяца на Урал доставят еще восемь поездов из Поднебесной с семенами подсолнечника. Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки направит товар по всей стране, а также на экспорт», — сообщил начальник Уральского управления Алексей Фролов.

В Россию груз завезли через Октябрьский таможенный пост. В 2024 году общий вес импорта составил более 30 тысяч тонн стоимостью пять миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинскому производителю через екатеринбургскую таможню завезли 1,2 тысячи тонн семян подсолнечника из Китая, предназначенных для поставок по всей России. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни, это первая поставка семечек в 2025 году. «В ближайшие два месяца на Урал доставят еще восемь поездов из Поднебесной с семенами подсолнечника. Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки направит товар по всей стране, а также на экспорт», — сообщил начальник Уральского управления Алексей Фролов. В Россию груз завезли через Октябрьский таможенный пост. В 2024 году общий вес импорта составил более 30 тысяч тонн стоимостью пять миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...