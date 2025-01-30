Победительница «Пацанок» пришла худеть: чем закончился третий выпуск «Больших девочек»

На телеканале «Пятница» 30 января вышла третья серия популярного шоу «Большие девочки». Во втором сезоне участницы продолжают интенсивно худеть под присмотром известного тренера по фигурному катанию и ведущей проекта Этери Тутберидзе. В прошлой серии проект покинула 22-летняя жительница Нижнего Новгорода Наталия Романова, которая весит 123 килограмма. URA.RU рассказывает о событиях третьей недели на проекте.
Первое испытание «Больших девочек»: интуиция, стиль и уроки погони за идеалом
В первом конкурсе участницам предстояло проявить дедуктивные способности. Капитанами команд стали Даша Типчук и Дария Контуренко, показавшие лучшие результаты на предыдущем взвешивании. Перед ними предстали шесть незнакомок, о каждой из которых наставник Кирилл Кошарин зачитывал историю. Задача участниц — угадать, о ком именно идет речь. За каждый верный ответ команда получала балл, ошибка же передавала ход соперницам. В напряженной борьбе со счетом 4:2 победила команда Даши Типчук, оставив проигравших на всю неделю дежурить по дому.
Вдохновение и новый взгляд на себя участницы получили от стилиста Алексея Сухарева. Он подчеркнул, что вместо слепого копирования чужих образов, важно раскрыть собственные сильные стороны и направить энергию на улучшение себя. Стилист поделился секретами подбора одежды, которая поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, что стало важным шагом на пути к принятию своего тела.
Второе испытание: возвращение победительницы «Пацанок»
Ведущий Кирилл Кошарин объявил, что девушки будут соревноваться с профессиональным борцом, победительницей 5 сезона шоу «Пацанок» Настей Петровой. Задача участниц — с помощью гладиаторских палок выбить соперницу за пределы ринга. Если Настя выиграет большинство раундов, она останется на проекте.
Единственной, кто смогла выстоять против Насти, стала Татьяна Парфенова, завершив раунд ничьей. Бой между Дашей Типчук и Настей вызвал споры, так как обе упали с ринга. Настя настаивала на своей победе. Со счетом 7:0 победила Анастасия и стала полноправной участницей проекта. На следующий день Дария и Настя продолжили выяснять, кто же из них победил. Утром девочек ждала встреча с диетологом Региной. Каждая участница выбрала поднос с диетой, и Регина рассказала о минусах каждой из диет. Каждая неделя теперь не обходится без звонка близким. В этот раз повезло Богдане, которая смогла пообщаться со своими родными.
Большое испытание
Участницы реалити-шоу «Большие девочки» в третьей серии столкнулись с новым испытанием на выносливость — марафонской дистанцией в 10 километров с сюрпризами на пути. Этот формат соревнований уже знаком зрителям по первому сезону, где участницы потратили на преодоление дистанции около пяти часов. В этот раз участницам предстояло не только выдержать физическую нагрузку, но и справиться с неожиданными трудностями.
Для выполнения задания девушки разделились на две команды: «Синие» под предводительством Петровой и «Зеленые» с капитаном Юлией Шмыгля, выбранной Настей Носковой. Задача команд заключалась в том, чтобы, преодолев всю дистанцию, донести флаг в вертикальном положении. Любое опускание флага каралось минутой штрафного времени. На кону стоял командный иммунитет для победителей, в то время как проигравшей команде предстояло взвешивание и исключение одного участника.
Уже на первой остановке перед командами встал выбор: выполнить 50 приседаний всем составом или пожертвовать одним участником, лишив его возможности получить командный иммунитет. «Зеленые» решили оставить на этом этапе Веронику Контуренко, а «Синие» — Эмилию Дорошенко.
Вторая остановка предложила аналогичный выбор, но на этот раз требовалось выполнить 50 отжиманий. В итоге, Саманта осталась у «Синих», а Лиза у «Зеленых». На отметке в 7,5 км участниц ждало испытание на силу пресса: 50 подъемов корпуса. Капитан «Зеленых» Юлия Шмыгля выразила готовность выполнить упражнение, но команда решила поберечь ее силы, оставив на точке. В команде «Синих» осталась Богдана.
Заключительный отрезок дистанции проходил в гору, требуя от участниц максимальной концентрации и выносливости. Несмотря на усталость, команда «Зеленых» сумела вырвать победу, в финишной тройке оказались сестры Настя Носкова и Татьяна Парфенова, а также Дарья Гришина. Таким образом, именно команда «Зеленых» завоевала командный иммунитет, обеспечив себе безопасность на предстоящем взвешивании.
Кто покинул проект «Большие девочки» в третьем выпуске
После взвешивания, которое показало, что общий вес девочек за неделю снизился на 24 кг и составил 1525 кг, худший результат показали Саманта-Виктория и Лиза Гусельникова. Обеим девушкам дали слово, чтобы те объяснили свои результаты и поделились мотивацией для дальнейшего участия в проекте.
Елизавета Гусельникова озвучила желание стать мамой, в то время как Саманта-Виктория выразила стремление к кардинальному изменению своей жизни. Однако, по мнению других участниц, Лиза не демонстрировала достаточной отдачи, в то время как Саманта прилагала максимум усилий. Отмечалось, что основная активность Лизы ограничивалась заботой о кролике, а вот к тренировкам девушка относилась более прохладно. Доктор Регина Ахуньянова отметила, что, несмотря на симпатию к Лизе, она видит большую мотивацию в Саманте.
Решающее слово оставалось за наставницей Этери Тутберидзе. В итоге, Этери приняла решение отправить на домашнее похудение Елизавету Гусельникову. У девушки был двухнедельный иммунитет, но она не воспользовалась им для активной работы над собой. Этот факт, в совокупности с недостаточной мотивацией, и предопределил исход голосования. Таким образом, Елизавета Гусельникова будет продолжать работу над собой дома.
О чем шоу «Большие девочки»
В реалити-шоу участвуют тринадцать женщин с весом более 100 килограммов. У каждой из участниц есть своя причина появления лишнего веса: кто-то столкнулся с последствиями спортивных травм, а кто-то пережил стрессовые ситуации, например, несчастную любовь. На протяжении трех месяцев они будут стремиться изменить свою жизнь, выполняя испытания. Главная цель — не только похудеть, но и укрепить здоровье, а также научиться принимать и любить себя.
В этом им будут помогать наставники — эксперты из разных областей. Среди них воспитавшая не одно поколение фигуристок-чемпионок Этери Тутберидзе, психолог Аннета Орлова, нутрициолог доктор Регина и тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин. Каждый из них окажет участницам профессиональную поддержку, чтобы помочь добиться результата. Победительница проекта получит 1 млн рублей.
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