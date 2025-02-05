В Калининградской области арестован обвиняемый в убийстве семилетнего мальчика

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Мужчина, обвиняемый в убийстве малолетнего мальчика в Калининградской области, заключен под стражу
Мужчина, обвиняемый в убийстве малолетнего мальчика в Калининградской области, заключен под стражу Фото:

В Калининградской области мужчина, обвиняемый в убийстве семилетнего мальчика, арестован до апреля 2025 года. По информации представителя прокуратуры, он заключен под стражу после решения суда.

«Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего жителя Черняховска», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. Обвиняемый привлечен по статьям убийство и причинение средней тяжести вреда здоровью. По решению прокуратуры региона ему продлен срок содержания под стражей до 3 апреля 2025 года.

2 февраля в городе Черняховск исчез семилетний Данил Трехлебов. Ребенок, по показаниям его матери и отчима, покинул дом после конфликта. На следующий день, 3 февраля, его мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. В поисковой операции было задействовано около 1500 человек, среди которых были как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры. В процессе поисков мать мальчика призналась, что сын был забит насмерть ее сожителем. Тело мальчика было обнаружено в болотистой местности на территории города.

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В Калининградской области мужчина, обвиняемый в убийстве семилетнего мальчика, арестован до апреля 2025 года. По информации представителя прокуратуры, он заключен под стражу после решения суда. «Представитель прокуратуры Калининградской области в судебном заседании поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего жителя Черняховска», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. Обвиняемый привлечен по статьям убийство и причинение средней тяжести вреда здоровью. По решению прокуратуры региона ему продлен срок содержания под стражей до 3 апреля 2025 года. 2 февраля в городе Черняховск исчез семилетний Данил Трехлебов. Ребенок, по показаниям его матери и отчима, покинул дом после конфликта. На следующий день, 3 февраля, его мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении. В поисковой операции было задействовано около 1500 человек, среди которых были как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры. В процессе поисков мать мальчика призналась, что сын был забит насмерть ее сожителем. Тело мальчика было обнаружено в болотистой местности на территории города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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