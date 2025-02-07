УК Челябинска извинилась перед жителями ЖК, которым угрожает уходом за отказ от повышения тарифов

УК Челябинска согласна обслуживать дома в элитном ЖК только по новым тарифам

07 февраля 2025 в 15:34 Размер текста - 17 +

О том, что «управляйка» не может менять тарифы по своему усмотрению, напомнили в ГЖИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU УК «Голос. Комфорт» в Челябинске, грозившая отказом от обслуживания элитных высоток в ЖК «Ньютон», извинилась перед жителями за то, что они могли неверно истолковать ее намерения. Как сообщили в компании, там не отказывались обслуживать дома на улице Макеева из-за конфликта с жителями — просто истек срок договора. «Сервисная компания „Голос. Комфорт“ в лице директора Ермолаевой Н.В. приносит искренние извинения жителям многоквартирных домов в ЖК „Ньютон“ за неудобства, возникшие в результате неверной трактовки намерений — со стороны УК и путаницы в документах — со стороны ГЖИ. В соответствии с решением ГЖИ от 2021 года, дом по улице Макеева, 24 был внесен в реестр лицензий Челябинской области 1 февраля 2021 года, а не в 2022 году. Следовательно, срок действия договора истек 31 января 2025 года. Такое же решение было принято по дому на Макеева, 28, где срок действия договора истекает 28 февраля 2025 года», — сообщили в управляющей компании. При этом в УК объяснили, что не отказываются обслуживать дома. Но согласны на работу только по новым тарифам, против которых выступают жители. Якобы по прежним расценкам обслуживать ЖК нет возможности. «Размещение уведомления не говорит о желании УК перестать обслуживать дом или об особенном отношении к этому дому. Но обслуживать дом по тарифам, указанным в договоре управления, УК больше не имеет возможности. „Голос.Челябинск“ выражает желание и дальше обслуживать Ньютон и дом по ул. Макеева, 24 в частности», — сообщили в компании. При этом, как ранее сообщали в госжилинспекции, договор по дому № 24 на Макеева истекает не в 2025-м, а в 2026 году. Также в ведомстве отмечали, что, по данным на 31 января 2025 года, заявления о расторжении договора от УК, обслуживающей ЖК «Ньютон», не поступало. Также там напомнили, что УК не может по своему усмотрению менять тарифы, а жители имеют полное право проголосовать против любого решения, нарушающего их законные права. Ранее в Челябинске жители элитных ЖК столкнулись с попытками управляющих компаний резко повысить тарифы на обслуживание и ремонт многоквартирных домов. С начала 2025 года собственникам нескольких ЖК, включая «Александровский», предложили увеличить квартплату почти вдвое, что возмутило жильцов. Коммунальщики объясняют свои действия необходимостью компенсировать возрастающие расходы на содержание зданий и повышение зарплат сотрудникам. В частности, в некоторых домах ЖК «Александровский» уже состоялось голосование по этому вопросу. Собственники проголосовали против повышения тарифов. В случае одобрения новых тарифов владельцам квартир в элитных ЖК, например, в «Александровском», пришлось бы платить за обслуживание более 10 тысяч рублей в месяц за трехкомнатные квартиры. Это существенно увеличивает финансовую нагрузку на жителей ЖК, многие из которых и так несут значительные расходы по ипотеке и другим коммунальным платежам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УК «Голос. Комфорт» в Челябинске, грозившая отказом от обслуживания элитных высоток в ЖК «Ньютон», извинилась перед жителями за то, что они могли неверно истолковать ее намерения. Как сообщили в компании, там не отказывались обслуживать дома на улице Макеева из-за конфликта с жителями — просто истек срок договора. «Сервисная компания „Голос. Комфорт“ в лице директора Ермолаевой Н.В. приносит искренние извинения жителям многоквартирных домов в ЖК „Ньютон“ за неудобства, возникшие в результате неверной трактовки намерений — со стороны УК и путаницы в документах — со стороны ГЖИ. В соответствии с решением ГЖИ от 2021 года, дом по улице Макеева, 24 был внесен в реестр лицензий Челябинской области 1 февраля 2021 года, а не в 2022 году. Следовательно, срок действия договора истек 31 января 2025 года. Такое же решение было принято по дому на Макеева, 28, где срок действия договора истекает 28 февраля 2025 года», — сообщили в управляющей компании. При этом в УК объяснили, что не отказываются обслуживать дома. Но согласны на работу только по новым тарифам, против которых выступают жители. Якобы по прежним расценкам обслуживать ЖК нет возможности. «Размещение уведомления не говорит о желании УК перестать обслуживать дом или об особенном отношении к этому дому. Но обслуживать дом по тарифам, указанным в договоре управления, УК больше не имеет возможности. „Голос.Челябинск“ выражает желание и дальше обслуживать Ньютон и дом по ул. Макеева, 24 в частности», — сообщили в компании. При этом, как ранее сообщали в госжилинспекции, договор по дому № 24 на Макеева истекает не в 2025-м, а в 2026 году. Также в ведомстве отмечали, что, по данным на 31 января 2025 года, заявления о расторжении договора от УК, обслуживающей ЖК «Ньютон», не поступало. Также там напомнили, что УК не может по своему усмотрению менять тарифы, а жители имеют полное право проголосовать против любого решения, нарушающего их законные права. Ранее в Челябинске жители элитных ЖК столкнулись с попытками управляющих компаний резко повысить тарифы на обслуживание и ремонт многоквартирных домов. С начала 2025 года собственникам нескольких ЖК, включая «Александровский», предложили увеличить квартплату почти вдвое, что возмутило жильцов. Коммунальщики объясняют свои действия необходимостью компенсировать возрастающие расходы на содержание зданий и повышение зарплат сотрудникам. В частности, в некоторых домах ЖК «Александровский» уже состоялось голосование по этому вопросу. Собственники проголосовали против повышения тарифов. В случае одобрения новых тарифов владельцам квартир в элитных ЖК, например, в «Александровском», пришлось бы платить за обслуживание более 10 тысяч рублей в месяц за трехкомнатные квартиры. Это существенно увеличивает финансовую нагрузку на жителей ЖК, многие из которых и так несут значительные расходы по ипотеке и другим коммунальным платежам.