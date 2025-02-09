Губернатор Дрозденко объяснил причину инцидента с танкером Koala

На танкере Koala, который начал тонуть и сел на мель в порту Усть-Луга (Ленинградская область), произошел техногенный инцидент, в результате которого было повреждено машинное отделение. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подчеркнув, что угрозы разлива нефтепродуктов нет и экипаж был эвакуирован без пострадавших.
«Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере „Коала“ произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение», — заявил Дрозденко в своем telegram-канале. По словам главы региона, экипаж был вовремя эвакуирован, пострадавших нет. Он уточнил, что в настоящее время проводится тщательное обследование ситуации для установления причин происшествия и оценки повреждений.
Ранее танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна) начал тонуть в порту Усть-Луга. Во время подготовки к отплытию в машинном отделении судна прогремело три мощных взрыва, передает «Национальная служба новостей». До этого на танкер погрузили 130 тысяч тонн мазута.
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