Baza: в Ленинградской области из-за взрывов тонет танкер с мазутом

В Ленинградской области танкер с 130 тысячами тонн мазута начал тонуть после взрывов в машинном отделении. Инцидент произошел в порту Усть-Луга, где танкер «Koala» под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна), готовился к отплытию.
«Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва», — сообщил telegram-канал Baza. После взрывов машинное отделение судна начало затапливать водой. К 5 утра по местному времени судно кормой село на мель
Сотрудники МЧС предприняли меры по минимизации экологических рисков. Вокруг судна боновые ограждения для предотвращения возможной утечки нефтепродуктов. К счастью, утечки мазута в воду не произошло, и никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее в Керченском проливе произошло ЧП с танкерами «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Основной причиной инцидента считается сильная непогода. Суда перевозили токсичный мазут, большое количество которого попало в воды Черного моря. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий катастрофы привлекаются как органы власти, так и волонтерские группы. Подробнее о катастрофе можно узнать в сюжете URA.RU.
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