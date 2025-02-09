Baza: в Ленинградской области из-за взрывов тонет танкер с мазутом

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В Ленинградской области на мель село судно с мазутом
В Ленинградской области на мель село судно с мазутом Фото:

В Ленинградской области танкер с 130 тысячами тонн мазута начал тонуть после взрывов в машинном отделении. Инцидент произошел в порту Усть-Луга, где танкер «Koala» под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна), готовился к отплытию.

«Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва», — сообщил telegram-канал Baza. После взрывов машинное отделение судна начало затапливать водой. К 5 утра по местному времени судно кормой село на мель

Сотрудники МЧС предприняли меры по минимизации экологических рисков. Вокруг судна боновые ограждения для предотвращения возможной утечки нефтепродуктов. К счастью, утечки мазута в воду не произошло, и никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее в Керченском проливе произошло ЧП с танкерами «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Основной причиной инцидента считается сильная непогода. Суда перевозили токсичный мазут, большое количество которого попало в воды Черного моря. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий катастрофы привлекаются как органы власти, так и волонтерские группы. Подробнее о катастрофе можно узнать в сюжете URA.RU.

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В Ленинградской области танкер с 130 тысячами тонн мазута начал тонуть после взрывов в машинном отделении. Инцидент произошел в порту Усть-Луга, где танкер «Koala» под флагом Антигуа и Барбуды (одни из самых маленьких стран Карибского бассейна), готовился к отплытию. «Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва», — сообщил telegram-канал Baza. После взрывов машинное отделение судна начало затапливать водой. К 5 утра по местному времени судно кормой село на мель Сотрудники МЧС предприняли меры по минимизации экологических рисков. Вокруг судна боновые ограждения для предотвращения возможной утечки нефтепродуктов. К счастью, утечки мазута в воду не произошло, и никто из членов экипажа не пострадал. Ранее в Керченском проливе произошло ЧП с танкерами «Волгонефть 212» и «Волганефть 239». Основной причиной инцидента считается сильная непогода. Суда перевозили токсичный мазут, большое количество которого попало в воды Черного моря. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий катастрофы привлекаются как органы власти, так и волонтерские группы. Подробнее о катастрофе можно узнать в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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