ЦБ заявил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Центробанк России выразил беспокойство в связи с ростом числа сделок по продаже жилья в рассрочку, что может привести к дефолтам среди россиян из-за неправильной оценки долговой нагрузки. Регулятор заявил о необходимости контроля за данной практикой с профильными ведомствами.
«Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов», — подчеркнул представитель ЦБ. Слова представителя передает РБК.
Кроме того, Центробанк указывает на проблемы, связанные с недостаточной прозрачностью условий рассрочки и возможными экономическими рисками для проектов застройщиков. В связи с этим в ЦБ обсуждают необходимость введения регуляции данной области для предотвращения возможных негативных последствий для рынка жилья и его участников.
Аналитики в сфере невидимости ранее рассказали URA.RU, что цены на недвижимость в 2025 году останутся без изменений. По словам экспертов, в России уже продано примерно до 60% жилья. При этом цены на элитное жилье как раз таки возрастут, передает Pravda.ru.
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