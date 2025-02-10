В Челябинской области в январе 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, цены на автомобили марки Toyota снизились в 1,5 раза; Sollers подешевел на 19,2%. На третьем месте по снижению цен — бренд OMODA. Стоимость автомобилей данного бренда снизилась на 17,7%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки Toyota: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 45,7%. Уменьшилась средняя цена и на авто марки Sollers — на 19,2%. Третье место занял бренд OMODA со снижением цены на 18%», — сообщил в пресс-службе.
На четвертом месте в топ самых подешевевших автомобилей — Dongfeng. Цена на автомобили данной марки снизилась на 16,4%. Замыкает топ-5 наиболее подешевевших за год автомобилей бренд автомобилей GAC. Стоимость данных автомобилей за год упала на 8,5%.
В среднем бренд OMODA С5 на данный момент стоит в Челябинской области 2 миллиона 346 тысяч рублей (-20,5%), Chery Tiggo 8 Pro Max — 3 миллиона 584 тысячи рублей(-16,1%), а Chery Arrizo 8 — 2 миллиона 950 тысяч рублей (-15,7%).
Как прокомментировал ситуацию руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко, новые автомобили подешевели из-за активности китайских брендов. Они стремятся укрепить свои позиции в РФ, поэтому снижают цены. Также удешевлению авто способствует развитие локального производства, помогающего оптимизировать себестоимость автомобилей.
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