Цены на новые автомобили в Челябинске снизились в 1,5 раза. Скрин

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Больше всего подешевели новые автомобили марки Toyota
Больше всего подешевели новые автомобили марки Toyota Фото:

В Челябинской области в январе 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, цены на автомобили марки Toyota снизились в 1,5 раза; Sollers подешевел на 19,2%. На третьем месте по снижению цен — бренд OMODA. Стоимость автомобилей данного бренда снизилась на 17,7%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки Toyota: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 45,7%. Уменьшилась средняя цена и на авто марки Sollers — на 19,2%. Третье место занял бренд OMODA со снижением цены на 18%», — сообщил в пресс-службе.

На четвертом месте в топ самых подешевевших автомобилей — Dongfeng. Цена на автомобили данной марки снизилась на 16,4%. Замыкает топ-5 наиболее подешевевших за год автомобилей бренд автомобилей GAC. Стоимость данных автомобилей за год упала на 8,5%.

В среднем бренд OMODA С5 на данный момент стоит в Челябинской области 2 миллиона 346 тысяч рублей (-20,5%), Chery Tiggo 8 Pro Max — 3 миллиона 584 тысячи рублей(-16,1%), а Chery Arrizo 8 — 2 миллиона 950 тысяч рублей (-15,7%).

Как прокомментировал ситуацию руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко, новые автомобили подешевели из-за активности китайских брендов. Они стремятся укрепить свои позиции в РФ, поэтому снижают цены. Также удешевлению авто способствует развитие локального производства, помогающего оптимизировать себестоимость автомобилей. 

Снижение средней цены на новые автомобили в Челябинской области за год
Снижение средней цены на новые автомобили в Челябинской области за год
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В Челябинской области в январе 2025 года, по сравнению с тем же периодом 2024 года, цены на автомобили марки Toyota снизились в 1,5 раза; Sollers подешевел на 19,2%. На третьем месте по снижению цен — бренд OMODA. Стоимость автомобилей данного бренда снизилась на 17,7%, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «Наиболее заметно потеряли в цене новые автомобили марки Toyota: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 45,7%. Уменьшилась средняя цена и на авто марки Sollers — на 19,2%. Третье место занял бренд OMODA со снижением цены на 18%», — сообщил в пресс-службе. На четвертом месте в топ самых подешевевших автомобилей — Dongfeng. Цена на автомобили данной марки снизилась на 16,4%. Замыкает топ-5 наиболее подешевевших за год автомобилей бренд автомобилей GAC. Стоимость данных автомобилей за год упала на 8,5%. В среднем бренд OMODA С5 на данный момент стоит в Челябинской области 2 миллиона 346 тысяч рублей (-20,5%), Chery Tiggo 8 Pro Max — 3 миллиона 584 тысячи рублей(-16,1%), а Chery Arrizo 8 — 2 миллиона 950 тысяч рублей (-15,7%). Как прокомментировал ситуацию руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко, новые автомобили подешевели из-за активности китайских брендов. Они стремятся укрепить свои позиции в РФ, поэтому снижают цены. Также удешевлению авто способствует развитие локального производства, помогающего оптимизировать себестоимость автомобилей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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