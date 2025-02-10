Постпред раскрыл, с чем столкнулась ООН, пока вытесняла Россию

Попытки исключения России из деятельности гуманитарных организаций ООН не только не достигли своих целей, но и подчеркнули значимость участия РФ в этих структурах. Об этом заявил постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.
«Попытки выдавливания России имеют обратную сторону. Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы», — сказал Голубовский ТАСС. По его словам, сложившаяся ситуация в рамках санкционного давления только продемонстрировала огромные вес и роль России в деле обеспечения продовольственной безопасности.
Голубовский также прокомментировал вопросы финансирования гуманитарных программ со стороны США, отмечая, что хотя сокращения и пересмотр финансирования имеют значение, их влияние не следует преувеличивать. «США — влиятельный игрок в области содействия международному развитию. Мы реалисты и понимаем, что назрела необходимость пересмотра направления финансовой помощи, последствия будут, но не надо их преувеличивать», — высказал мнение дипломат.
Дипломат подчеркнул, что власти РФ видят необходимость в реформировании структур ООН. Но он уточнил, что в Москве также считают важным наличие международных организаций как платформ для сотрудничества и взаимодействия на глобальном уровне.
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