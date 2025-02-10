Постпред раскрыл, с чем столкнулась ООН, пока вытесняла Россию

Постпред РФ: попытки вытеснения России из организаций ООН имеют обратную сторону
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Вес РФ в деятельности гуманитарных организаций ООН велик
Вес РФ в деятельности гуманитарных организаций ООН велик Фото:

Попытки исключения России из деятельности гуманитарных организаций ООН не только не достигли своих целей, но и подчеркнули значимость участия РФ в этих структурах. Об этом заявил постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.

«Попытки выдавливания России имеют обратную сторону. Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы», — сказал Голубовский ТАСС. По его словам, сложившаяся ситуация в рамках санкционного давления только продемонстрировала огромные вес и роль России в деле обеспечения продовольственной безопасности. 

Голубовский также прокомментировал вопросы финансирования гуманитарных программ со стороны США, отмечая, что хотя сокращения и пересмотр финансирования имеют значение, их влияние не следует преувеличивать. «США — влиятельный игрок в области содействия международному развитию. Мы реалисты и понимаем, что назрела необходимость пересмотра направления финансовой помощи, последствия будут, но не надо их преувеличивать», — высказал мнение дипломат.

Дипломат подчеркнул, что власти РФ видят необходимость в реформировании структур ООН. Но он уточнил, что в Москве также считают важным наличие международных организаций как платформ для сотрудничества и взаимодействия на глобальном уровне.

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Попытки исключения России из деятельности гуманитарных организаций ООН не только не достигли своих целей, но и подчеркнули значимость участия РФ в этих структурах. Об этом заявил постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский. «Попытки выдавливания России имеют обратную сторону. Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например Всемирной продовольственной программы», — сказал Голубовский ТАСС. По его словам, сложившаяся ситуация в рамках санкционного давления только продемонстрировала огромные вес и роль России в деле обеспечения продовольственной безопасности.  Голубовский также прокомментировал вопросы финансирования гуманитарных программ со стороны США, отмечая, что хотя сокращения и пересмотр финансирования имеют значение, их влияние не следует преувеличивать. «США — влиятельный игрок в области содействия международному развитию. Мы реалисты и понимаем, что назрела необходимость пересмотра направления финансовой помощи, последствия будут, но не надо их преувеличивать», — высказал мнение дипломат. Дипломат подчеркнул, что власти РФ видят необходимость в реформировании структур ООН. Но он уточнил, что в Москве также считают важным наличие международных организаций как платформ для сотрудничества и взаимодействия на глобальном уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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