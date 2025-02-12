Замначальника пермского главка МВД Данилов ищет новую работу

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю Виталий Данилов может покинуть полицейское управление. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительном ведомстве.
«С того момента, как стало известно, что главк возглавит Вячеслав Еговцев, Данилов подыскивает себе новое место работы. Причиной тому весьма прохладные отношения с будущим руководителем из-за разных методов работы», — утверждают собеседники агентства.
По данным источников, Еговцев начинал службу простым оперативником и ценит сотрудников с аналогичным опытом. У Данилова же нет опыта работы оперативником. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД. В распоряжении агентства нет номера телефона Виталия Данилова, но редакция готова предоставить ему возможность для публикации позиции.
Ранее URA.RU сообщало, что Еговцев возглавит краевой главк МВД до начала весны. При этом часть команды бывшего руководителя Александра Щеглова скорее всего покинет главное управление.
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