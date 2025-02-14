В магазине «Вкусвилл» нашли зефир с металлической стружкой

Роспотребнадзор по городу Москва начал расследование после сообщений в СМИ о том, что покупатель приобрел в магазине «Вкусвилл» зефир кофейного вкуса в белом шоколаде, в котором была найдена металлическая стружка. Продажа данных упаковок в магазине временно остановлена.
«По факту публикации в средствах массовой информации сведений о приобретении покупателем в магазине „ВкусВилл“ на улице Беломорской зефира кофейного в белом шоколаде с металлической стружкой, незамедлительно начато расследование с выездом на место», — сообщили в Роспотребнадзоре. Инцидент произошел 14 февраля.
Ведомство направило запрос в адрес сети магазинов для предоставления пояснений, а также документов для предотвращения продажи продукции. Вся информация дополнительно передана в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области для принятия соответствующих мер к производителю.
Ранее в пельменях из «Вкусвилла» нашли сальмонеллу — бактерию, которая может вызвать острые инфекционные заболевания, в частности, брюшной тиф. Это выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора после отравления двоих детей.
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