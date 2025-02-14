14 февраля 2025

В Миассе пожарные спасли жильцов из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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В Миассе жильцы не смогли сами покинуть горящий дом
В Миассе жильцы не смогли сами покинуть горящий дом Фото:

В Миассе Челябинской области вечером 14 февраля в частном доме произошел пожар. Владельцы не могли покинуть строение — огонь был у выхода. Выбраться им помогли пожарные, сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«Специалисты МЧС России спасли людей на пожаре в Миассе. На улице Пушкина загорелась веранда частного дома. В это время жильцы уже спали. Путь к выходу им отрезал огонь. На выручку пришли сотрудники МЧС. Они эвакуировали мужчину и двух женщин через окно», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале областного МЧС.

Жильцы получили отравление угарным газом, но не стали обращаться к медикам за помощью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как ранее писало URA.RU, 14 февраля утром в Миассе горел цех автозавода «Урал». По официальной информации от МЧС, возгорание произошло в конвейерной ленте и промасленной опилочной подушке на полу в подвале цеха.

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В Миассе Челябинской области вечером 14 февраля в частном доме произошел пожар. Владельцы не могли покинуть строение — огонь был у выхода. Выбраться им помогли пожарные, сообщило Главное управление МЧС России по региону. «Специалисты МЧС России спасли людей на пожаре в Миассе. На улице Пушкина загорелась веранда частного дома. В это время жильцы уже спали. Путь к выходу им отрезал огонь. На выручку пришли сотрудники МЧС. Они эвакуировали мужчину и двух женщин через окно», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале областного МЧС. Жильцы получили отравление угарным газом, но не стали обращаться к медикам за помощью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Как ранее писало URA.RU, 14 февраля утром в Миассе горел цех автозавода «Урал». По официальной информации от МЧС, возгорание произошло в конвейерной ленте и промасленной опилочной подушке на полу в подвале цеха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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