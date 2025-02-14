Что известно о пожаре на автозаводе «Урал» в Челябинской области. Фото, видео

В МЧС отчитались о ликвидации пожара на автозаводе «Урал» в Челябинской области
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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожарные оперативно прибыли на место ЧП (архивное фото) Фото:

В Миассе Челябинской области 14 февраля утром загорелся цех автозавода «Урал». Черный дым от пожара несколько часов был виден в разных районах города, но в МЧС к тому моменту сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Что известно о пожаре на автозаводе в Миассе — на URA.RU.

Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе: версия очевидцев

Пожар в Миассе начался примерно в 9:45 14 февраля, рассказали URA.RU читатели. В помещении одного из цехов загорелось масло. Сначала рабочие пытались сами потушить огонь, но не смогли и вызвали спасателей.

«Ребят отправили варить сваркой металл в подвал, где было масло на полу. Искра упала и все загорелось моментально», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

В 10:36 челябинские спасатели отчитались, что пожар локализован на площади в пять квадратных метров. Но жители Миасса сообщали обратное — черный дым продолжал идти со стороны автозавода. Сотрудники самого предприятия рассказали, что огонь идет все дальше и дальше в глубину цеха. «Там горит масло, которое совсем не просто потушить водой», — рассказали они URA.RU.

Что загорелось на автозаводе «Урал» в Миассе: официальная версия

Сообщение о выезде подразделений на завод поступило в 9:50, рассказали в пресс-службе регионального МЧС России. В 10:18 была объявлена ликвидация открытого горения на площади в пять квадратных метров.

«Началась проверка на скрытые очаги тления всего подвала цеха. Сильное задымление осложняло работу пожарных», — добавили в пресс-службе ведомства.

Согласно официальной версии, горела конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха. Площадь пожара в итоге разрослась в 11-ть раз — до 55 квадратных метров. В 12:54 было локализовано тление и продолжилась проливка помещения, добавили в ведомстве. «На работу предприятия данное происшествие не повлияет. Пострадавших нет», — заверили спасатели.

Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе
Пожар на автозаводе «Урал» в Миассе

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В Миассе Челябинской области 14 февраля утром загорелся цех автозавода «Урал». Черный дым от пожара несколько часов был виден в разных районах города, но в МЧС к тому моменту сообщили, что возгорание уже ликвидировано. Что известно о пожаре на автозаводе в Миассе — на URA.RU. Пожар в Миассе начался примерно в 9:45 14 февраля, рассказали URA.RU читатели. В помещении одного из цехов загорелось масло. Сначала рабочие пытались сами потушить огонь, но не смогли и вызвали спасателей. «Ребят отправили варить сваркой металл в подвал, где было масло на полу. Искра упала и все загорелось моментально», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. В 10:36 челябинские спасатели отчитались, что пожар локализован на площади в пять квадратных метров. Но жители Миасса сообщали обратное — черный дым продолжал идти со стороны автозавода. Сотрудники самого предприятия рассказали, что огонь идет все дальше и дальше в глубину цеха. «Там горит масло, которое совсем не просто потушить водой», — рассказали они URA.RU. Сообщение о выезде подразделений на завод поступило в 9:50, рассказали в пресс-службе регионального МЧС России. В 10:18 была объявлена ликвидация открытого горения на площади в пять квадратных метров. «Началась проверка на скрытые очаги тления всего подвала цеха. Сильное задымление осложняло работу пожарных», — добавили в пресс-службе ведомства. Согласно официальной версии, горела конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу в подвале цеха. Площадь пожара в итоге разрослась в 11-ть раз — до 55 квадратных метров. В 12:54 было локализовано тление и продолжилась проливка помещения, добавили в ведомстве. «На работу предприятия данное происшествие не повлияет. Пострадавших нет», — заверили спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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