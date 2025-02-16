США обратились к Европе за поддержкой для Киева

США обратились к европейским странам с запросом об оказании гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил финский президент Александр Стубб.
«Американцы предоставили европейцам опросник о том, что было бы возможно», — сказал президент Финляндии, его слова приводит агентство Reuters. Уточняется, что в опроснике содержалось шесть пунктов, касающихся различных аспектов возможной поддержки.
Официальный представитель Государственного департамента США выразил ожидание от европейских союзников относительно разработки эффективных мер по формированию надежной системы безопасности. Он подчеркнул, что такое взаимодействие является ключевым для поддержания стабильности в регионе. В своем заявлении он указал: «Мы четко указали наши ожидания, что европейские партнеры проявят инициативу в создании устойчивой структуры безопасности и с интересом ожидаем их предложений».
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