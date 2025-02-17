В Госдуме возмутились подаркам новорожденных в роддомах

В Госдуме рассматривают вопрос о запрете распространения сухих молочных смесей в роддомах в виде подарков. По словам первого заместителя председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, такая практика может привести к зависимости новорожденных от заменителей грудного молока с первых дней жизни.
«Не надо в роддомах делать такие подарки. Если вы компания, такие добрые, хорошие, предоставляйте такие подарки уже на молочную кухню, куда уже приходят родители, которых вы уже в свое время подсадили на вот эти заменители маминого молока», — заявила Буцкая. О разработке запрета она рассказала в своем telegram-канале.
Депутат также сообщила, что первая бесплатная порция сухой смеси в роддоме создает зависимость у младенцев, сравнивая ее воздействие с наркотиками. «Эта первая бесплатная доза разведенного белого порошка в роддоме, которую вам дают, по силе воздействия на ребенка она фактически равна бесплатной дозе наркотика», — подчеркнула депутат.
Ранее Буцкая предложила оформлять банки с детской смесью также, как пачки сигарет. Она считает, что на них стоит печатать картинки болезней, риск которых повышается из-за искусственного вскармливания.
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