Роспатент зарегистрировал три новых товарных знака Lada

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Роспатент зарегистрировал товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva
Роспатент зарегистрировал товарные знаки Lada Tigris, Lada Parus и Lada Ariva Фото:

В Роспатент были поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков для автомобилей — Lada Tigris, Lada Ariva и Lada Parus, свидетельствуют официальные данные ведомства. Точная принадлежность заявителя пока не раскрывается.

Представитель «Автоваза» в беседе с ТАСС подчеркнул, что традиционно компания располагает резервом потенциальных названий для новых моделей автомобилей. Однако, по словам источника, не все из моделей будут использоваться в будущем.

Зарегистрированные товарные знаки охватывают не только автомобили, но и игрушечные модели, а также услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств. Заявки на регистрацию были поданы 17 февраля 2025 года и включают три класса международной классификации товаров и услуг.

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В Роспатент были поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков для автомобилей — Lada Tigris, Lada Ariva и Lada Parus, свидетельствуют официальные данные ведомства. Точная принадлежность заявителя пока не раскрывается. Представитель «Автоваза» в беседе с ТАСС подчеркнул, что традиционно компания располагает резервом потенциальных названий для новых моделей автомобилей. Однако, по словам источника, не все из моделей будут использоваться в будущем. Зарегистрированные товарные знаки охватывают не только автомобили, но и игрушечные модели, а также услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств. Заявки на регистрацию были поданы 17 февраля 2025 года и включают три класса международной классификации товаров и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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