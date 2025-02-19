Роспатент зарегистрировал три новых товарных знака Lada

В Роспатент были поданы заявки на регистрацию новых товарных знаков для автомобилей — Lada Tigris, Lada Ariva и Lada Parus, свидетельствуют официальные данные ведомства. Точная принадлежность заявителя пока не раскрывается.
Представитель «Автоваза» в беседе с ТАСС подчеркнул, что традиционно компания располагает резервом потенциальных названий для новых моделей автомобилей. Однако, по словам источника, не все из моделей будут использоваться в будущем.
Зарегистрированные товарные знаки охватывают не только автомобили, но и игрушечные модели, а также услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств. Заявки на регистрацию были поданы 17 февраля 2025 года и включают три класса международной классификации товаров и услуг.
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