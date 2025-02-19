Отечественные производители могут быть уверены в том, что их вклад в специальную военную операцию (СВО) не будет забыт и не предадут их интересы в пользу зарубежных брендов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это стало ответом на возможное возвращение западноевропейских компаний на российский рынок.
«Уверена, отечественные компании получат гарантии того, что их не променяют на французские тряпки и итальянские тапки. Наши производители должны знать, что их вклад в СВО не предадут», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что западные бренды покинули Россию не по экономическим причинам, а из-за давления со стороны своих политических режимов и брюссельской бюрократии.
Захарова критически оценила поведение западных компаний, указав на то, что их уход из России был обусловлен не экономическими, а политическими мотивами, связанными с давлением государств-членов ЕС и брюссельской бюрократии. Таким образом, эти компании, по ее словам, превратились в инструменты гибридной войны против России.
Ранее появилась информация, что западные бренды одежды, включая Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные бренды могут вернуться на российский рынок, если решат возобновить свою деятельность в стране.
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