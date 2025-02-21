«Коммерсант»: бойцам СВО предложили выдвигаться в депутаты прямо с передовой

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Существующие ограничения не позволяют бойцам СВО участвовать в выборах, считают депутаты
Существующие ограничения не позволяют бойцам СВО участвовать в выборах, считают депутаты Фото:

Депутаты Татарстана предлагают внести изменения в закон, чтобы участники СВО могли выдвигаться в депутаты. Это позволит им делать это, не покидая передовую.

«Депутаты предлагают разрешить военнослужащим и участникам СВО, которые не имеют возможности покинуть место службы, выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц», — сообщает «Коммерсант». Депутаты считают, что существующие ограничения лишают военных в возможности участвовать в выборах.

В рамках этой инициативы предполагается улучшение условий для участия военнослужащих в политической жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее также упоминал об этом, подчеркивая лидерские качества участников специальной военной операции.

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Депутаты Татарстана предлагают внести изменения в закон, чтобы участники СВО могли выдвигаться в депутаты. Это позволит им делать это, не покидая передовую. «Депутаты предлагают разрешить военнослужащим и участникам СВО, которые не имеют возможности покинуть место службы, выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц», — сообщает «Коммерсант». Депутаты считают, что существующие ограничения лишают военных в возможности участвовать в выборах. В рамках этой инициативы предполагается улучшение условий для участия военнослужащих в политической жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее также упоминал об этом, подчеркивая лидерские качества участников специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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