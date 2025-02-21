«Коммерсант»: бойцам СВО предложили выдвигаться в депутаты прямо с передовой

Депутаты Татарстана предлагают внести изменения в закон, чтобы участники СВО могли выдвигаться в депутаты. Это позволит им делать это, не покидая передовую.
«Депутаты предлагают разрешить военнослужащим и участникам СВО, которые не имеют возможности покинуть место службы, выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц», — сообщает «Коммерсант». Депутаты считают, что существующие ограничения лишают военных в возможности участвовать в выборах.
В рамках этой инициативы предполагается улучшение условий для участия военнослужащих в политической жизни. Президент РФ Владимир Путин ранее также упоминал об этом, подчеркивая лидерские качества участников специальной военной операции.
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