Россия изменила договор о пенсиях для жителей Южной Осетии

Правительство намерено внести изменения в соглашение о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих на территории Южной Осетии. Соответствующий документ, требующий ратификации, появился на сайте Госдумы.
«Ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия, от 25 ноября 2016 года, подписанный в городе Москве 4 октября 2024 года», — заявлено в федеральном законе.
Соглашение между двумя странами действует с 2016 года и регулирует выплату пенсий российским гражданам, проживающим в Южной Осетии. Однако за время его действия возникли проблемы, связанные с излишними выплатами. Например, после смерти пенсионеров их родственники не всегда своевременно сообщали об этом, что приводило к переплатам.
Изменения направлены на усиление контроля за использованием средств и предотвращение подобных ситуаций. Теперь югоосетинская сторона будет обязана возвращать излишне выплаченные суммы в российский бюджет в течение месяца после получения запроса. Кроме того, предусмотрена возможность взыскания этих средств с виновных лиц через суд. Протокол также закрепляет право сторон обмениваться информацией в электронном виде и освобождает российских специалистов от налогов и пошлин при работе на территории Южной Осетии.
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