В России с 2026 года изменится порядок назначения пенсий

С 2026 года в России начнет действовать беззаявительный порядок назначения пенсий по старости. Об этом сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.
«Теперь, начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке», — разъяснила Солодовникова в интервью агентству «Прайм». Там уточнили, что изменение будет применяться к женщинам в возрасте 59 лет и мужчинам в возрасте 64 лет, которые имеют не менее 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Как отметила эксперт, сейчас для получения пенсии требуется подать заявление в одну из соответствующих организаций, таких как Госуслуги, Социальный фонд или МФЦ, за месяц до достижения пенсионного возраста. Новые меры позволят упростить и автоматизировать процесс назначения пенсий, делая его более доступным для граждан.
Ранее стало известно, что большая часть населения России не формирует накопления на период старости, полагаясь на государственные пенсии и помощь родственников. За последние три года произошел значительный рост числа молодых людей, ожидающих получения пенсии от государства — с менее чем 10% до 44%. В то же время доля респондентов, планирующих опираться на собственные сбережения, сократилась с 65% до 26%.
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