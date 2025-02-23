Челябинцы с инвалидностью не получат компенсации за техсредства для реабилитации

С 1 января 2025 года жители Челябинской области с инвалидностью не смогут получать компенсации за технические средства реабилитации (ТСР). Теперь их выдадут в натуральном виде или по электронному сертификату, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального Соцфонда России.
«С 2025 года получать технические средства реабилитации можно только в натуральном виде и с помощью электронного сертификата. Компенсацию за самостоятельное приобретение ТСР могут получить только южноуральцы, оформившие покупку до 31 декабря 2024 года включительно», — уточнили в пресс-службе Соцфонда.
Если вы успели приобрести ТСР для инвалида до конца 2024 года, то можно подать заявление онлайн на портале госуслуг или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР. Заявление рассматривается в течение десяти рабочих дней, срок перечисления компенсации — пять рабочих дней.
В СФР отметили, что инвалиды получат ТСР в натуральном виде только после проведения торгов и заключения госконтрактов. Когда контракт заключен, изделие выдадут за 15 дней (семь дней для паллиативных больных). Чтобы помощь была оказана еще быстрее, пациенты могут оформить электронный сертификат.
«Электронный сертификат позволяет приобрести ТСР в более короткие сроки. Оформление такого сертификата составляет десять дней, а срок действия — один год», — добавили в СФР. Кроме того, с 2025 года заявку на замену ТСР можно подавать за два месяца до истечения срока пользования, а не после окончания, как это было прежде.
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