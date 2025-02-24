CNN: ВСУ заподозрили Трампа в связях с Россией

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Солдаты ВСУ чувствуют себя преданными после начала переговоров США и РФ
Солдаты ВСУ чувствуют себя преданными после начала переговоров США и РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные выразили подозрения в адрес президента США Дональда Трампа, предполагая его возможные связи с Россией на фоне его предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я не удивлюсь, если он лучший агент России», — отметил сотрудник украинской разведки в интервью агентству. Он отметил, что с момента начала высказываний Трампа о необходимости урегулирования ситуации на Украине, военнослужащие ВСУ испытывают чувство предательства.

Командир батальона 475-й штурмовой бригады Александр Настенко отметил влияние дискуссий о мире на процесс вербовки новобранцев. Он указал, что потенциальные военнослужащие склонны откладывать свое решение о вступлении в украинскую армию.

12 февраля состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы, как сообщил американский президент, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и рядом других актуальных тем. Дональд Трамп также отметил, что он поручил своей команде незамедлительно приступить к переговорам для разрешения конфликта в Украине. После этого американский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украинские военные выразили подозрения в адрес президента США Дональда Трампа, предполагая его возможные связи с Россией на фоне его предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN. «Я не удивлюсь, если он лучший агент России», — отметил сотрудник украинской разведки в интервью агентству. Он отметил, что с момента начала высказываний Трампа о необходимости урегулирования ситуации на Украине, военнослужащие ВСУ испытывают чувство предательства. Командир батальона 475-й штурмовой бригады Александр Настенко отметил влияние дискуссий о мире на процесс вербовки новобранцев. Он указал, что потенциальные военнослужащие склонны откладывать свое решение о вступлении в украинскую армию. 12 февраля состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы, как сообщил американский президент, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и рядом других актуальных тем. Дональд Трамп также отметил, что он поручил своей команде незамедлительно приступить к переговорам для разрешения конфликта в Украине. После этого американский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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© Служба новостей «URA.RU»
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