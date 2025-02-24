Украинские военные выразили подозрения в адрес президента США Дональда Трампа, предполагая его возможные связи с Россией на фоне его предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Я не удивлюсь, если он лучший агент России», — отметил сотрудник украинской разведки в интервью агентству. Он отметил, что с момента начала высказываний Трампа о необходимости урегулирования ситуации на Украине, военнослужащие ВСУ испытывают чувство предательства.
Командир батальона 475-й штурмовой бригады Александр Настенко отметил влияние дискуссий о мире на процесс вербовки новобранцев. Он указал, что потенциальные военнослужащие склонны откладывать свое решение о вступлении в украинскую армию.
12 февраля состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы, как сообщил американский президент, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и рядом других актуальных тем. Дональд Трамп также отметил, что он поручил своей команде незамедлительно приступить к переговорам для разрешения конфликта в Украине. После этого американский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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