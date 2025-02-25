«Умные» технологии заботятся об экологии на карьерах челябинского золотодобытчика

На карьерах «ЮГК» за экологией стали следить «умные» технологии

26 февраля 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

На карьерах «ЮГК» стали применять «умные» технологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На карьерах холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова за экологией проследят «умные» технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы, новые разработки используют для решения целого ряда задач. «Цифровые технологии играют ключевую роль в деятельности „ЮГК“. Инженеры используют их для повышения безопасности труда, геологического проектирования, работы горнотранспортного оборудования и других целей», — сообщили URA.RU в офисе холдинга. Новые подходы применили, чтобы вести мониторинг окружающей среды и автоматизировать процессы на золотоизвлекательных фабриках. Современные решения повысили эффективность производства при одновременном снижении нагрузки на природу. Свои новации компания раскрыла в ESG-отчетности. Оценкой прогресса стало получение комплексных экологических разрешений Росприроднадзора. Один из документов выдан на месторождение «Курасан». Несмотря на отнесение объекта к первой категории воздействия на окружающую среду, регулятор признал соответствие компании обязательным требованиям в области экологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На карьерах холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова за экологией проследят «умные» технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы, новые разработки используют для решения целого ряда задач. «Цифровые технологии играют ключевую роль в деятельности „ЮГК“. Инженеры используют их для повышения безопасности труда, геологического проектирования, работы горнотранспортного оборудования и других целей», — сообщили URA.RU в офисе холдинга. Новые подходы применили, чтобы вести мониторинг окружающей среды и автоматизировать процессы на золотоизвлекательных фабриках. Современные решения повысили эффективность производства при одновременном снижении нагрузки на природу. Свои новации компания раскрыла в ESG-отчетности. Оценкой прогресса стало получение комплексных экологических разрешений Росприроднадзора. Один из документов выдан на месторождение «Курасан». Несмотря на отнесение объекта к первой категории воздействия на окружающую среду, регулятор признал соответствие компании обязательным требованиям в области экологии.