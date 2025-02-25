25 февраля 2025

«Умные» технологии заботятся об экологии на карьерах челябинского золотодобытчика

На карьерах «ЮГК» за экологией стали следить «умные» технологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, карьер, березняковский гок
На карьерах «ЮГК» стали применять «умные» технологии Фото:

На карьерах холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова за экологией проследят «умные» технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы, новые разработки используют для решения целого ряда задач.

«Цифровые технологии играют ключевую роль в деятельности „ЮГК“. Инженеры используют их для повышения безопасности труда, геологического проектирования, работы горнотранспортного оборудования и других целей», — сообщили URA.RU в офисе холдинга.

Новые подходы применили, чтобы вести мониторинг окружающей среды и автоматизировать процессы на золотоизвлекательных фабриках. Современные решения повысили эффективность производства при одновременном снижении нагрузки на природу. Свои новации компания раскрыла в ESG-отчетности.

Оценкой прогресса стало получение комплексных экологических разрешений Росприроднадзора. Один из документов выдан на месторождение «Курасан». Несмотря на отнесение объекта к первой категории воздействия на окружающую среду, регулятор признал соответствие компании обязательным требованиям в области экологии.

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На карьерах холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова за экологией проследят «умные» технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы, новые разработки используют для решения целого ряда задач. «Цифровые технологии играют ключевую роль в деятельности „ЮГК“. Инженеры используют их для повышения безопасности труда, геологического проектирования, работы горнотранспортного оборудования и других целей», — сообщили URA.RU в офисе холдинга. Новые подходы применили, чтобы вести мониторинг окружающей среды и автоматизировать процессы на золотоизвлекательных фабриках. Современные решения повысили эффективность производства при одновременном снижении нагрузки на природу. Свои новации компания раскрыла в ESG-отчетности. Оценкой прогресса стало получение комплексных экологических разрешений Росприроднадзора. Один из документов выдан на месторождение «Курасан». Несмотря на отнесение объекта к первой категории воздействия на окружающую среду, регулятор признал соответствие компании обязательным требованиям в области экологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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