«Умные» технологии заботятся об экологии на карьерах челябинского золотодобытчика

На карьерах холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») челябинского золотодобытчика Константина Струкова за экологией проследят «умные» технологии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе группы, новые разработки используют для решения целого ряда задач.
«Цифровые технологии играют ключевую роль в деятельности „ЮГК“. Инженеры используют их для повышения безопасности труда, геологического проектирования, работы горнотранспортного оборудования и других целей», — сообщили URA.RU в офисе холдинга.
Новые подходы применили, чтобы вести мониторинг окружающей среды и автоматизировать процессы на золотоизвлекательных фабриках. Современные решения повысили эффективность производства при одновременном снижении нагрузки на природу. Свои новации компания раскрыла в ESG-отчетности.
Оценкой прогресса стало получение комплексных экологических разрешений Росприроднадзора. Один из документов выдан на месторождение «Курасан». Несмотря на отнесение объекта к первой категории воздействия на окружающую среду, регулятор признал соответствие компании обязательным требованиям в области экологии.
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