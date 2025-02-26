В Челябинске взлетел запрос на покупку редкоземельных металлов

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Противопаводковые учения. Магнитогорск, авторазбор, металлолом
На сайте объявлений резко выросло количество запросов на редкие металлы Фото:

В Челябинской области резко выросло количество запросов на покупку редкоземельных металлов. Сейчас на сайте объявлений значится 459 объявлений о покупке таких металлов оптом и в розницу.

«Примем редкоземельные металлы — никель, олово, бабит. Есть пистолет для быстрого химического анализа», — сообщает одна из компаний в объявлении на сайте «Авито». В данный момент предложений о покупке редкоземельных металлов большинство среди редких сообщений о продаже.

Другая компания продает редкoземeльные металлы, у них в наличии заявлены лантан, цеpий, прaзеодим, нeодим, пpoмeтий, самapий, eвpoпий, гадолиний, тербий, диcпрозий, гoльмий, эрбий, туллий, иттeрбий, лютеций. В сообщении указано, что можно приобрести их за 70 тысяч рублей за килограмм.

Президент России Владимир Путин заявил о возможном сотрудничестве РФ с США по двум направлениям: добыча редкоземельных металлов (РЗМ) и поставки алюминия в Америку. Президент США Дональд Трамп выразил интерес к этому предложению.

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В Челябинской области резко выросло количество запросов на покупку редкоземельных металлов. Сейчас на сайте объявлений значится 459 объявлений о покупке таких металлов оптом и в розницу. «Примем редкоземельные металлы — никель, олово, бабит. Есть пистолет для быстрого химического анализа», — сообщает одна из компаний в объявлении на сайте «Авито». В данный момент предложений о покупке редкоземельных металлов большинство среди редких сообщений о продаже. Другая компания продает редкoземeльные металлы, у них в наличии заявлены лантан, цеpий, прaзеодим, нeодим, пpoмeтий, самapий, eвpoпий, гадолиний, тербий, диcпрозий, гoльмий, эрбий, туллий, иттeрбий, лютеций. В сообщении указано, что можно приобрести их за 70 тысяч рублей за килограмм. Президент России Владимир Путин заявил о возможном сотрудничестве РФ с США по двум направлениям: добыча редкоземельных металлов (РЗМ) и поставки алюминия в Америку. Президент США Дональд Трамп выразил интерес к этому предложению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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