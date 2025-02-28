МО РФ: российские бойцы освободили Новую Сорочину в Курской области

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ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Военные России в Курской области освободили от ВСУ еще один населенный пункт — Новая Сорочина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили населенный пункт Новая Сорочина», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА «Новости».

Сегодня ВС РФ также взяли под контроль село Бурлацкое в Запорожской области. Кроме того, под контроль наших бойцов перешел стратегически важный и хорошо укрепленный пункт противника в ЛНР. 

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Военные России в Курской области освободили от ВСУ еще один населенный пункт — Новая Сорочина. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские военные освободили населенный пункт Новая Сорочина», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА «Новости». Сегодня ВС РФ также взяли под контроль село Бурлацкое в Запорожской области. Кроме того, под контроль наших бойцов перешел стратегически важный и хорошо укрепленный пункт противника в ЛНР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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