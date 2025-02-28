МО РФ: российские бойцы освободили Новую Сорочину в Курской области

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Военные России в Курской области освободили от ВСУ еще один населенный пункт — Новая Сорочина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили населенный пункт Новая Сорочина», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает РИА «Новости».
Сегодня ВС РФ также взяли под контроль село Бурлацкое в Запорожской области. Кроме того, под контроль наших бойцов перешел стратегически важный и хорошо укрепленный пункт противника в ЛНР.
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